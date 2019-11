Europa League | la Lazio si qualifica ai sedicesimi se…Tutte le possibili combinazioni

Fonte : oasport

(Di venerdì 29 novembre 2019) C’è ancora speranza per ladi Simone Inzaghi per il passaggio di turno nell’2019-2020 di calcio. I biancocelesti, vittoriosi contro il Cluj 1-0 all’Olimpico di Roma, possono ancora raggiungere il traguardo deidi finale nella rassegna continentale. La formazione romana, terza nel Girone E con 6 punti, è distante dal Cluj 3 lunghezze, mentre ormai il Celtic Glasgow (13 punti) è già sicuro dellazione e del primato. Pertanto, l’unica chance per gli uomini di Inzaghi è quella di battere il Rennes nell’ultima giornata del raggruppamento e, nello stesso tempo, sperare che il Celtic superi i rumeni tra le mura amiche. Con qualsiasi altro risultato lasarebbe eliminata. In caso di successo laziale e di sconfitta del citato Cluj, sarebbe favorito il club nostrano per il maggior numero di reti segnate in trasferta nei ...

