Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 29 novembre 2019)Desi è. A rivelarlo è stato don Antonio Mazzi nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi.adesso ha 35, ma 18fa — il 21 febbraio del 2001 —, con l’aiuto del suo fidanzatino Omar Favaro, uccise a coltellate nella sua casa dila madre Susanna Cassini (41) e il fratellino Gian Luca (11). “Ha maturato la giusta consapevolezza sulla tragedia, quella che permette di continuare a vivere. Il padre è stato molto importante in questo percorso”, ha raccontato Don Mazzi, che ha accoltonella comunità “Exodus” di Milano, dopo lo sconto della pena carceraria. Anche Omar oggi ha una moglie e un figlio. Don Mazzi non ha voluto aggiungere alcun particolare sul nome del marito di, né il minimo dettaglio su loro matrimonio, né dove vive attualmente la donna. Nel 2011è uscita dal carcere. In una passata ...

msKittyLiv : RT @QueenandEmpress: Si è sposata pure Erika De Nardo; una che ha ucciso madre e fratello è riuscita a trovare marito e noi dobbiamo lottar… - Noovyis : (Erika De Nardo si è sposata: la nuova vita a 18 anni dall’omicidio di Novi Ligure) Playhitmusic -… - QueenandEmpress : Si è sposata pure Erika De Nardo; una che ha ucciso madre e fratello è riuscita a trovare marito e noi dobbiamo lot… -