Equitazione | FEI Dressage World Cup Madrid 2019 | il Grand Prix va a Dorothee Schneider

Equitazione - FEI Jumping World Cup Stoccarda 2019 : vince Pieter Devos - a punti Paolo Paini : Si è disputata a Stoccarda, in Germania, la quinta tappa della World Cup di salto ostacoli di Equitazione, che è stata vinta dal belga Pieter Devos su Apart, binomio che al jump-off ha chiuso con un netto in 45.35. Seconda piazza per l’elvetico Steve Guerdat su Venard de Cerisy con il crono di 45.87, terzo il britannico Scott Brash su Hello Senator in 46.05. Tredicesimo posto e quattro punti i graduatoria per l’azzurro Paolo Paini ...

Equitazione - FEI Dressage World Cup Stoccarda 2019 : il Grand Prix va ad Isabell Werth : Si è disputato ad Stoccarda, in Germania, il Grand Prix della tappa della World Cup di Dressage, che domani culminerà con il Grand Prix Freestyle che chiuderà il programma. Oggi, su sedici partecipanti, i sei cavalieri tedeschi al via hanno monopolizzato le prime sei posizioni, con un podio tutto al femminile. A vincere è stata Isabell Werth, questa volta su Weihegold Old, unica a sfondare quota 80, trionfando con 81.565, davanti a Jessica von ...

Equitazione - FEI Dressage World Cup Lione 2019 : il Grand Prix Freestyle va ad Isabell Werth : Rivincita dopo il Grand Prix a Lione, in Francia, dove si è disputato il Grand Prix Freestyle della tappa della World Cup di Dressage. Oggi sui 14 partecipanti che avevano superato la prima scrematura, si è imposta l’amazzone tedesca, clamorosamente sconfitta ieri, Isabell Werth, su Emilio, con la sensazionale percentuale di 87.090. Messa in riga l’amazzone britannica Charlotte Dujardin su Mount St John Freestyle, vincitrice nel ...

Equitazione - FEI Dressage World Cup Lione 2019 : il Grand Prix va a Charlotte Dujardin : Si è disputato ad Lione, in Francia, il Grand Prix della tappa della World Cup di Dressage, che domani culminerà con il Grand Prix Freestyle che chiuderà il programma. Oggi sui 14 partecipanti, si è imposta l’amazzone britannica Charlotte Dujardin su Mount St John Freestyle, che ha sfiorato quota 80 con il punteggio di 79.978. Messi in riga due amazzoni tedesche: clamorosamente sconfitta la dominatrice della specialità, Isabell Werth, ...

Equitazione - FEI Jumping World Cup Verona 2019 : i cavalieri azzurri presenti nella quarta tappa : E’ stato reso noto nel corso della conferenza stampa di presentazione di Fieracavalli e Jumping Verona, l’elenco dei cavalieri azzurri scelti dal selezionatore italiano Duccio Bartalucci per la tappa di FEI Jumping World Cup, che si terrà dal 7 al 10 novembre proprio a Verona. Una rassegna prestigiosa nella quale i nostri portacolori vorranno ben figurare per mettere in mostra le proprie qualità e raggiungere il miglior risultato ...

Equitazione - FEI Jumping World Cup Verona 2019 : i cavalieri azzurri presenti nella quarta tappa : E’ stato reso, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Fieracavalli e Jumping Verona, l’elenco dei cavalieri azzurri scelti dal selezione italiano Duccio Bartalucci per la tappa di FEI Jumping World Cup, che si terrà dal 7 al 10 novembre proprio a Verona. Una rassegna prestigiosa nella quale i nostri portacolori vorranno ben figurare per mettere in mostra le proprie qualità e raggiungere il miglior risultato ...

Equitazione - FEI Jumping World Cup Oslo 2019 : vince l’elvetico Bryan Balsiger - 30ma Giulia Martinengo Marquet : Si è disputata ad Oslo, in Norvegia, la prima tappa della World Cup di salto ostacoli di Equitazione, che è stata vinta dall’elvetico Bryan Balsiger su Clouzot de Lassus, binomio che al jump-off ha chiuso con un netto in 40″00. Seconda piazza per l’amazzone lusitana Luciana Diniz su Vertigo du Desert con il crono di 40″40, terzo il norvegese Geir Gulliksen su VDL Groep Quatro in 40″99. L’unica azzurra in ...

Equitazione - FEI Dressage World Cup Herning 2019 : anche il Grand Prix Freestyle va a Cathrine Dufour : Podio identico a quello del Grand Prix di ieri quello odierno ad Herning, in Danimarca, dove si è disputato il Grand Prix Freestyle della tappa della World Cup di Dressage. Oggi, per la gioia del pubblico di casa, sui 15 partecipanti che avevano superato la prima scrematura, si è imposta l’amazzone danese Cathrine Dufour su Bohemian, che ha dominato con il punteggio di 88.190. Messi in riga due tedeschi, il cavaliere Benjamin Werndl su ...