Eniola Aluko e il razzismo di tutti i giorni in Italia

Calcio femminile - Eniola Aluko rivela : “Sono stanca di sentirmi come una ladra” : Domani sera, alle 20.45, non sarà solo il momento del big match del campionato di Calcio femminile di Serie A tra Juventus e Fiorentina (valido per l’ottavo turno), ma anche l’ultima partita dell’attaccante inglese, di origini nigeriane, Eniola Aluko. Giocatrice dalle movenze feline e baricentro basso, la calciatrice proveniente dal Chelsea è stata indubbiamente una delle protagoniste dei successi in casa bianconera. Le sue 13 ...