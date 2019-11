Elena Santarelli | la cifra ‘record’ all’ospedale Bambin Gesù Il gesto commuove tutti

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 29 novembre 2019) Importantissimo annuncio della conduttrice e showgirl, in un giorno sicuramente non bello da ricordare. Il 29 novembre del 2017 scoprì infatti che il figlio Giacomo era affetto da un tumore. Sul suo profilo Instagram ha scritto un lungo post dove ripercorre alcuni momenti importanti della sua vita. “Il 29/11/2017 ricordo che ero in bagno a vomitare e a piangere in silenzio, ero ignara che a pochi km da casa mia c’erano due genitori che piangevano per non poter più festeggiare il compleanno della loroa nata lo stesso giorno in cui ho ricevuto il pugno allo stomaco, scomparsa nel 2015 a causa di un tumore cerebrale”. (Continua dopo la foto)fa riferimento alla sua conoscenza con i genitori della piccola Gaia, Simone e Serena. Da lì in poi ha deciso di sostenere la missione del ‘Progetto Heal’, la onlus che aiuta le famiglie dei ...

