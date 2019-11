Edelfa Chiara Masciotta | l’ex Miss Italia ricoverata dopo un brutto incidente stradale

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 novembre 2019) L’exè stata investita da un’auto in Corso Matteotti, in pieno centro a Torino e ha riportato ferite e traumi, soprattutto al setto nasale. L’è avvenuto il 19 novembre scorso ma la notizia è stata data solo ora dai quotidiani locali. La giovane, moglie del calciatore della Salernitana Alessandro Rosina, è stataal Cto di Chivasso, nel reparto di otorinolaringoiatria dove è stata operata al setto nasale come lei stessa ha raccontato in un’intervista a Repubblica. “Sono stata investita in corso Matteotti e il mio naso era messo davvero male.l’intervento ne avrò ancora per una settimana poi passerà anche il gonfiore. Per fortuna che siamo venuti qui”, ha detto. Classe 1984,ha vintonel 2005 e ad incoronarla fu Bruce Williams, ...

