Fonte : ilsole24ore

(Di venerdì 29 novembre 2019) Tollarenza zero verso il bullismo nelle aule giudiziarie: il dissenso può essere espresso nel meritocontroversia, non verso la persona

fisco24_info : È reato l’applauso dell’imputato al Pm alla lettura della sentenza: Tollarenza zero verso il bullismo nelle aule gi… - edoludo : RT @TwittGiorgio: L'applauso in piedi di Fazio: il gesto per osannare Carola..C'E' POCA DA OSANNARE QUESTA E' APOLOGIA DI REATO! https://t.… - robychisar : RT @TwittGiorgio: L'applauso in piedi di Fazio: il gesto per osannare Carola..C'E' POCA DA OSANNARE QUESTA E' APOLOGIA DI REATO! https://t.… -