È mafia | la Cassazione conferma le condanne per il clan Fasciani di Ostia

Buzzi resta in carcere. Respinta l'istanza di scarcerazione dopo la Cassazione su mafia Capitale : resta in carcere Salvatore Buzzi, ras delle cooperative romane, nonché figura-chiave nel processo Mondo di Mezzo. La Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’istanza avanzata nei giorni scorsi dai difensori dopo la sentenza della Corte di Cassazione che ha fatto cadere anche nei suoi confronti l’accusa di Mafia. Buzzi, dunque, resterà nel carcere di Tolmezzo.Il 416 bis, escluso nel giudizio di primo grado, era stato ...

mafia - Cassazione : “La decisione della corte di Strasburgo su Bruno Contrada e il concorso esterno non si può applicare agli altri casi” : La sentenza della corte europea dei diritti umani su Bruno Contrada non si può applicare a tutti gli altri casi. Lo hanno deciso le Sezioni Unite della Cassazione negando che i condannati per concorso esterno a Cosa nostra, “fratelli minori” dell’ex 007 del Sisde, possano ottenere la revisione usando il verdetto Cedu: non è una “sentenza pilota” e non è “espressione di una consolidata giurisprudenza Ue“. La ...

In Cassazione schiaffo ai pm : "mafia Capitale non è mafia" : Stefano Vladovich Escluso il 416 bis, si torna in Appello per il ricalcolo delle pene. Esultano i difensori di Buzzi e Carminati Mondo di Mezzo: per la Cassazione non è mafia. Cinque anni e tre gradi di giudizio che hanno ribaltato le sentenze precedenti, fino a ieri quando gli «ermellini» del Palazzaccio hanno cassato: il sodalizio criminale con a capo Massimo Carminati, il «nero» di Romanzo Criminale, e il ras delle Coop rosse, ...

