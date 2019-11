Droga la compagna del padre e la violenta | arrestato magrebino

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 29 novembre 2019) È finito dietro le sbarre con l'accusa di violenza sessuale un giovane cittadino straniero di origini magrebine residente a Lugo di Romagna, in provincia di Ravenna. Stando a quanto riferito dall'accusa, infatti, il ragazzo avrebbe più volte abusato sessualmente delladel. Un caso scioccante, sul quale stanno ora indagando gli inquirenti. I fatti contestati si sarebbero verificati nel periodo di tempo che intercorre fra i mesi di novembre del 2018 e lo scorso luglio. Secondo le informazioni sino ad ora riportate dalla stampa locale, il giovane avrebbe agito approfittando dei momenti in cui ilsi trovava lontano da casa. Servendosi di alcuni narcotici, somministrati con l'inganno, sarebbe riuscito ad avere la matrigna alla sua mercé. In questo modo il ragazzo avrebbeto più volte la donna e registrato anche alcuni video degli atti sessuali compiuti. Filmati ...

