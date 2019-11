Domino’s vuole aprire oltre 800 pizzerie in Italia

Domino’s Pizza vuole chiudere cento pizzerie in Europa : (Foto: Lapresse) La catena americana di pizzerie da asporto Domino’s Pizza non se la passa molto bene in Europa. In particolare, è la parte britannica della compagnia, che opera in franchising nel Vecchio continente per conto della Domino’s Pizza statunitense, ad avere qualche problema di utili, soprattutto in Svizzera e nei Paesi scandinavi. Secondo quanto riporta Cnn, quindi, la società avrebbe deciso di vendere oltre cento ristoranti in ...