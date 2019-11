Disastro ambientale in Brasile | raccolte 5 000 tonnellate di petrolio dalle spiagge

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 30 novembre 2019) Il Gruppo di monitoraggio e valutazione (Gaa), responsabile per le azioni di contrasto alla contaminazione dadelledel, formato da personale della marina militare, della polizia federale, dell’Agenzia nazionale del(Anp) e dell’Istituto brasiliano per l’ambiente e le risorse naturali rinnovabili (Ibama), ha riferito oggi, 29 novembre che dall’inizio della crisi sono già statedalla costa brasiliana circa 5.000di rifiuti pericolosi. Le chiazze di greggio erano depositate su, mangrovie, coste e altri habitat. Le autorità hanno presentato il bilancio delle azioni intraprese per contenere i danni dell’arrivo disullecomparso a partire dallo scorso 30 agosto e la cui origine è ancora sconosciuta, nel corso di una conferenza stampa questa mattina. Secondo l’ultimo ...

marino29b : RT @dukana2: I porci petroliferi di #Muscat hanno pagato 150mila euro per uccidere la giornalista “giornalista” #DaphneCaruanaGalizia ...ch… - m_spagna : RT @dukana2: Nonostante disastro ambientale in atto in #Basilicata ??perché #Total ha già avvelenato tutto a #TempaRossa (mezza #Basilicata)… - LiaColombo1 : RT @dukana2: I porci petroliferi di #Muscat hanno pagato 150mila euro per uccidere la giornalista “giornalista” #DaphneCaruanaGalizia ...ch… -