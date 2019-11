Diabete | attenzione alle “zone d’ombra” | dalla pressione alta al peso

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 29 novembre 2019) I centri diabetologici italiani continuano a migliorarsi. Aumenta infatti la percentuale di pazienti, seguiti presso le strutture diabetologiche del SSN, a cui vengono controllati: emoglobina glicata,, colesterolo,, funzionalità renale, fondo dell’occhio. E aumentano i pazienti che in queste misurazioni raggiungono valori desiderabili per un buon controllo della malattia. Cresce l’impiego dei nuovi farmaci per curare il, diminuisce l’uso delle sulfaniluree (che danno ipoglicemie), mentre è stabile l’insulina. Sei pazienti su dieci accedono ai massimi livelli di qualità della cura. Ma non mancano le: ancora insufficienti i controlli del piede diabetico,fuori controllo per quasi un paziente su due, troppi fumatori e soprattutto troppi obesi, in particolare tra le donne. Questi sono alcuni dei dati emersi dall’ultima edizione degli Annali ...

medtecheurope : RT @ConfindustriaDM: #StoriePerLaVita #QuantoZucchero? Claudio: diabete tipo 1 la sfida che riesce a vincere fuori e dentro i circuiti di… - COCIR : RT @ConfindustriaDM: #StoriePerLaVita #QuantoZucchero? Claudio: diabete tipo 1 la sfida che riesce a vincere fuori e dentro i circuiti di… - ForumRisk : RT @ConfindustriaDM: #StoriePerLaVita #QuantoZucchero? Claudio: diabete tipo 1 la sfida che riesce a vincere fuori e dentro i circuiti di… -