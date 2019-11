Di Battista : “Non sto portando il Movimento a destra. I ‘Matthews’ Renzi e Salvini sono incredibilmente simili” : Accelerate” sul “conflitto di interessi, sulla nazionalizzazione di autostrade, sulla commissione di inchiesta sul finanziamento ai partiti, sul recupero dell’Imu non versato dagli istituti religiosi”. sono questi per Alessandro Di Battista le priorità sulle quali devono puntare i parlamentari dei Movimento 5 Stelle. Tutti messi nero su bianco in un lungo post su Facebook dove torna anche sull’intervista rilasciata a Il ...

Fondazione Open : Faraone - ‘Di Battista sia trasparente come Renzi’ : Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Il giramondo Di Battista, a spese non si sa bene di chi, attacca Matteo Renzi sui compensi legittimamente ricevuti per le conferenze internazionali dove viene chiamato a parlare come accade per molti altri leader. Tutto sempre certificato e trasparente. Siamo alla follia : Di Battista si inventa il reato d’intenzione!!”. Lo dice in una nota il capogruppo di Italia Viva in Senato, Davide ...

Di Battista : "Renzi chiarisca se ha preso soldi per conferenze e consulenze" : Da oltre due mesi Alessandro Di Battista non parlava pubblicamente di politica. Lo ha fatto oggi con il Fatto Quotidiano e ha attaccato Matteo Renzi, definendolo "uno che esiste solo nelle pagine dei giornali, non nel Paese" e dicendo:"Se ha ricevuto soldi per conferenze o consulenze, cosa che non sarebbe legale se ci fosse la legge sul conflitto di interessi"Di Battista ha anche sottolineato l'urgenza della legge sul conflitto di interessi e ...

Di Battista attacca Renzi : ‘Vorrei sapere se ha ricevuto soldi per consulenze in Arabia’ : L’indagine aperta dalla procura di Firenze su Open, la fondazione vicina a Matteo Renzi, ha scatenato una bufera politica intorno al fondatore di Italia Viva. L’ex Premier, non appena ricevuta la notizia delle perquisizioni nella sede della fondazione e dell’indagine per finanziamento illecito aperta contro i suoi fedelissimi Alberto Bianchi e Marco Carrai, è partito immediatamente al contrattacco. Per prima cosa, ha citato per nome su Twitter i ...