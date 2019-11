Death Stranding | Hideo Kojima si mette a nudo | parlando del suo vissuto che ha ispirato

Death Stranding e i Lego si incontrano in un curioso concept : Death Stranding è ormai disponibile per PS4 e moltissimi giocatori si sono tuffati nel nuovo apprezzato gioco di Hideo Kojima. Ma non solo, il titolo è stato anche una fonte di ispirazione per numerosi fan, come l'utente Mike The Brick Guy, che ha deciso di far incontrare i Lego e Death Stranding.L'utente ha ricreato quello che dovrebbe essere il protagonista del gioco, Sam, con il suo carico sulle spalle mentre tenta di scappare dalle Creature ...

Death Stranding nella vita reale? Possibile grazie al folle video parodia di Mega64 : Mega64, il team di attori specializzato nella realizzazione di parodie legate al mondo dei videogiochi, ha deciso di riservare il trattamento "real life" anche a Death Stranding, l'ultima fatica di Hideo Kojima (che potete scoprire nella nostra guida completa).Per chi non lo sapesse, il canale Youtube di Mega64 è carico di video divertenti con un concept molto basilare: trasportare un videogame e i loro personaggi nel mondo reale per ammirare ...

Dopo Death Stranding il veterano Ken Imaizumi lascia Kojima Productions : Ken Imaizumi, un noto personaggio di Kojima Productions per quasi 20 anni, è stato membro fondatore della nuova Kojima Productions indipendente. Come direttore aziendale, ha supervisionato tutta la produzione di Death Stranding.Durante la precedente incarnazione dello studio presso Konami, Imaizumi ha lavorato su tutti i titoli Metal Gear Solid dal 2001. Più recentemente, è stato produttore di Guns of the Patriots, The Phantom Pain e Metal Gear ...

Death Stranding si aggiorna - importanti novità in arrivo a dicembre : È stata un attesa particolarmente lunga quella per Death Stranding, il nuovo titolo partorito dal genio creativo di Hideo Kojima che ha fatto il suo esordio nel corso dei primi giorni di questo uggioso mese di novembre. Una produzione che si sposa perfettamente con le condizioni climatiche dell'Italia in questo periodo, sebbene gli scrosci di pioggia siano nel nostro caso molto meno pericolosi rispetto a quelli del gioco. Numerosissimi i ...

Death Stranding : la nuova patch 1.6 apporta miglioramenti alle performance del gioco : Death Stranding con la nuova patch è stato ritoccato dagli sviluppatori di Kojima Productions, in particolare sono state apportate migliorie alla stabilità del gioco e al multiplayer.L'aggiornamento, come possiamo vedere dal changelog, ha migliorato le prestazioni globali del gioco, e ottimizzato anche le funzionalità online con qualche ritocco al netcode.Il multiplayer asincrono che lega tutti i giocatori è stato quindi migliorato, e il frame ...

Death Stranding ai The Game Awards : Geoff Keighley capisce le preoccupazioni dei fan : Death Stranding ha ricevuto nove nomination ai The Game Awards, innescando inevitabilmente dibattiti sulla connessione tra il patron dell'evento Geoff Keighley, ed il creatore del gioco Hideo Kojima. L'amicizia tra i due è iniziata dopo l'addio di Kojima a Konami; durante i The Game Awards del 2015, Keighley aveva difeso il suo amico dichiarando che la società avrebbe ostacolato Kojima nel ritiro del premio per Metal Gear Solid V: The Phantom ...

"Death Stranding è qualcosa che i film non possono gestire. Solo il videogioco può trasmettere queste sensazioni" : I grandi nomi che lodano il lavoro di Hideo Kojima e quel Death Stranding che inevitabilmente divide almeno in parte critica e pubblico non mancano di certo e tra questi troviamo anche un grandissimo estimatore molto apprezzato in Giappone ma non Solo.IGN ha intervistato l'iconico regista e sceneggiatore Mamoru Oshii, figura estremamente apprezzata nota soprattutto per il ruolo ricoperto in correlazione all'universo di Ghost in the Shell. Si ...

Death Stranding - il videogioco autoriale di Hideo Kojima è la storia dei nostri tempi : Ve lo diciamo subito, Death Stranding è un videogioco unico. Non solo per il suo genere di appartenenza - quello degli action game a mondo aperto -, ma anche e soprattutto nell'intero universo in pixel e poligoni. D'altronde si tratta dell'ultima opera di Hideo Kojima, un nome che nell'industria non ha di certo bisogno di presentazioni. Complesso, sfaccettato, a tratti contraddittorio, l'estro del game designer giapponese ha fin da subito ...

Dopo Death Stranding il prossimo titolo di Hideo Kojima potrebbe essere un horror? : Ora che Death Stranding è stato pubblicato, il leggendario creatore di videogiochi Hideo Kojima ha lasciato intendere che potrebbe tornare al genere horror per il suo prossimo progetto. Già in un'intervista dello scorso ottobre, Kojima aveva confermato il suo interesse per il genere, lasciando intendere che prima o poi si sarebbe deciso a creare un gioco horror."Voglio fare un gioco horror un giorno. Ho alcune nuove idee che penso possano essere ...

Cosa dovremmo aspettarci da Death Stranding per PC? : Death Stranding è finalmente arrivato tra noi, le recensioni sono uscite e abbiamo alcune analisi del gioco, ma l'annuncio di una versione PC in arrivo nell'estate 2020 ci ha lasciati un po' confusi. Per cominciare, c'è la questione del tempismo: l'annuncio è stato fatto poco prima della release del gioco PlayStation 4, una Cosa poco sensata. E poi c'è il fatto che verrà pubblicato da 505 Games, anche se la sua quota di partecipazione nel ...

Death Stranding si trasforma in un gioco PS1 in uno splendido video di un fan : Dopo essere arrivato sul mercato dividendo almeno in parte critica e soprattutto pubblico, Death Stranding si è trovato immischiato in una critica piuttosto pesante riguardo le nomination ottenute in vista dei The Game Awards 2019.Si parla di conflitto di interessi e di un Kojima "raccomandato" grazie al rapporto di amicizia con Geoff Keighley, presentatore e creatore dei The Game Awards. Ma oggi non siamo qui per parlare di polemiche che ...

Death Stranding ha un adorabile easter egg legato ai compleanni dei giocatori : All'inizio di Death Stranding, siete invitati a inserire la vostra data di nascita che, però, non ha importanza nel gioco e non influenza il vostro personaggio. Tuttavia, sblocca un messaggio di compleanno per i giocatori.La serie Metal Gear a volte chiedeva ai giocatori il loro compleanno, come Metal Gear Solid 2 o Metal Gear Solid V. In quest'ultimo, l'inserimento della data faceva ottenere una piccola festa di compleanno per Big Boss se fosse ...

Death Stranding nell'occhio del ciclone per la nomination dei The Game Awards? Geoff Keighley risponde alle accuse di conflitto d'interessi : Sono solo hater e poveretti o più diplomaticamente, non ti curar di lor, ma guarda e passa. Francamente è questo quello che ci verrebbe da dire al buon Geoff Keighley, giornalista e creatore/presentatore dei The Game Awards che attualmente si trova alle prese con delle accuse che ormai hanno attirato l'attenzione di tutti. A far discutere, come abbiamo sottolineato ieri, è la presenza di Death Stranding tra le nomination per il premio più ...

Death Stranding : polemica dopo la nomination per il premio Game of the Year ai prossimi The Game Awards : Il prossimo 12 dicembre si svolgeranno gli annuali The Game Awards e, poco fa, vi abbiamo riportato le nomination, dominate da Control di Remedy e da Death Stranding di Hideo Kojima.Tuttavia, il gioco di Kojima è stato protagonista di una polemica. Il titolo ha ricevuto la nomination per il premio Game of the Year, il premio a cui ambiscono anche Control, Super Smash Bros. Ultimate, Resident Evil 2, Sekiro: Shadows Die Twice e The Outer ...