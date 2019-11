Dai saldi al Black Friday | come l’ecommerce ha cambiato le abitudini di acquisto

Fonte : ilsole24ore

(Di venerdì 29 novembre 2019) L’appuntamento con i ribassi post Thanksgiving è arrivato in Italia con gli sconti del Cyber Monday proposti dalle piattaforme online. E i retailer l’hanno sfruttatooccasione per dare una spinta alle vendite pre-natalizie, a fronte di un mercato da anni in stallo. Ma cominciano i primi boicottaggi in nome della sostenibilità.

