Da Milano a Tokyo L' avvicinamento di Filippo Tortu alle Olimpiadi 2020

Ciclismo - Elia Viviani : “Obiettivo Milano-Sanremo - poi farò il Tour e non il Giro. A Tokyo punto a tre medaglie” : E’ un Elia Viviani combattivo, quello che parla a La Nazione in relazione ai programmi della stagione 2020 a margine del riconoscimento quale miglior ciclista italiano del 2019 ottenuto al Giglio d’Oro. Tutti i suoi programmi sono condensati in poche, ma chiare e concise parole. Queste le dichiarazioni dell’oro nell’omnium a Rio 2016: “Il mio primo obbiettivo la Milano-Sanremo e le altre classiche di primavera, mi ...