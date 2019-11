Da Galileo ai vaccini | esperti | “Danni enormi dall’antiscienza”

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 29 novembre 2019) Il primo fuGalilei, poi toccò a Charles Darwin e oggi è la volta degli scienziati e dei. Ciclicamente torna all’attacco chi non crede nel progresso, nella ricerca e nella scienza. “Il virus dell’antiscienza produce imbecillità“, ha esordito il filosofo Giulio Giorello aprendo il convegno ‘I Costi dell’Antiscienza‘ promosso dall’Istituto Bruno Leoni, con la collaborazione di Bayer, a Roma al Centro Studi Americani. “L’antiscienza costa moltissimo – ha spiegato all’Adnkronos Salute Roberto Burioni, virologo dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e tra i relatori del convegno – in termini economici perché, ad esempio, un euro speso inne fa risparmiare almeno 30 in cure. Ma c’è anche l’aspetto delle vite perdute, il dolore delle persone. Tutto questo non ha prezzo e non possiamo quantificarlo. Quando ...

