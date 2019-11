Criminal Minds 15 su Rai2 nel 2020 | prime anticipazioni sull’ultima stagione

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 30 novembre 2019)15 sarà l'ultimadel longevo crime di CBS. Composta da soli 10 episodi, lafinale della serie con Joe Mantegna dedicata ai profiler dell'FBI debutterà negli Stati Uniti l'8 gennaio con uno speciale di due ore e si concluderà il 19 febbraio con un altro doppio episodio. La showrunnwe Erica Messer ha preannunciato unaall'insegna della caccia all'uomo, un nemico sfuggente già introdotto nell'ultima parte della quattordicesima, il cui finale è andato in onda in prima tv in chiaro il 29 novembre su14 si è conclusa con il matrimonio di Rossi e Krystall, ma soprattutto con una rivelazione shock che cambierà per sempre il legame tra JJ e Reid. La prossimaripartirà sicuramente da questa svolta nel rapporto tra i due agenti, per poi introdurre il grande nemico della BAU per un arco di episodi fino al finale ...

