Così i jihadisti macellai di Dacca ridono degli italiani massacrati

(Di venerdì 29 novembre 2019) Ignazio Stagno L'agghiacciante gioiaattentatori condannati a morte Un ghigno beffardo. Un sorriso che umilia vittime e familiari. La reazione dei setteche hanno prima torturato e poi barbaramente ucciso novenel 2016 alla condanna a morte è stata questa: una risata. Non hanno mostrato un solo segno di pentimento per quelle violenze indicibili riservate ai nostri connazionali tra le mura dell'Hole Artisan Bakery. In quel teatro dell'orrore persero la vita in totale 22 persone. I terroristi hanno prima interrogato le vittime sui versetti del Corano, poi a chi non sapeva rispondere hanno riservato una morte terribile. Ma dover affrontare in prima persona la morte non li spaventa. Come ha sottolineato Magdi Cristiano Allam sulla sua pagina Facebook mostrando le foto di questisorridenti, probabilmente dietro il macabro sberleffo alla ...

