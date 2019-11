Controlli Nas su filiera carne | denunce Nei guai allevatore che acquistava ovini rubati

Controlli dei NAS sulla filiera delle uova - irregolarità in un caso su 5 : Nove aziende chiuse o sospese; oltre 32 mila uova , 4.600 galline ovaiole e 30 tonnellate di mangimi non regolamentari sequestrati: è il bilancio dei Controlli effettuati dai carabinieri del NAS sulla filiera delle uova a settembre che, su 373 obiettivi, hanno accertato irregolarità in 66 casi, pari al 18% del totale. I militari hanno trovato “situazioni di sovraffollamento nella stabulazione degli animali, mangimi in cattivo stato di ...

Tatuaggi e inchiostri potenzialmente pericolosi : Controlli dei Nas in tutta Italia : Sostanze tossiche o cancerogene sono state rilevate in 1 campione su 5 di inchiostro e tinture usati per Tatuaggi. È quanto emerso da un controllo a campione, effettuato in tutta Italia, dal Comando dei carabinieri per la Tutela della Salute che, d'intesa con il ministero della Salute, opera un monitoraggio sulla regolarità dei prodotti a base di inchiostro utilizzati per la realizzazione di Tatuaggi.\\Le operazioni eseguite dai militari hanno ...