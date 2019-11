Conto alla rovescia | Scotti sbotta Sono qui in tv per farvi vincere

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 29 novembre 2019) Novella Toloni Dopo le polemiche sulla sua "inadeguatezza", il conduttore ha replicato alle critiche mossegli dai "sapientoni da casa" (come li ha definiti lui stesso), spiegando il suo obiettivo principale nel quiz "", il nuovo game show di Canale Cinque, continua ad attirare l'attenzione del pubblico e non per gli ascolti. Nei giorni scorsi la conduzione di Gerryera stata messa in discussione dal popolo del web. Numerosi telespettatori avevano criticato la sua lentezza nel gioco finale, il "Time Out", dove il concorrente deve fornire venti risposte esatte in appena tre minuti di tempo. La polemica si era innescata per il modo, giudicato lento e troppo discorsivo, didi porre le domande. Un atteggiamento che, secondo molti, avrebbe sottratto tempo e denaro al campione di turno. Il popolare conduttore televisivo, che da anni presenta i game ...

