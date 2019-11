Conti pubblici | von der Leyen chiude allo scorporo degli investimenti verdi dal deficit

Manovra : Brunetta - ‘bocciata da investitori - nociva per Conti pubblici’ : Roma, 16 nov. (Adnkronos) – ‘Nonostante la riduzione registrata ieri, lo spread continua a rimanere a livelli elevati, ai massimi dallo scorso agosto, per effetto dell’aumento dei rendimenti sui Btp registrato negli ultimi giorni, dovuto al fatto che gli investitori internazionali hanno bocciato la Manovra del governo giallorosso, ritenuta controproducente per la crescita e nociva per la sostenibilità dei conti pubblici ...

Pensioni : Quota 100 - l'Osservatorio Conti pubblici ipotizza risparmi per 2 - 5-3 miliardi : Secondo uno studio dell'Osservatorio sui Conti Pubblici l'eliminazione definitiva della Quota 100, fortemente sbandierata dalla Lega, comporterebbe risparmi tra i 500 milioni e un miliardo di euro per il 2020 ma, allo stesso tempo, penalizzerebbe i lavoratori che hanno siglato accordi per l'accompagnamento al prepensionamento. Nel 2019 solo 150-160 mila beneficiari per Quota 100 Secondo quanto riportato dal quotidiano "La Repubblica", infatti, ...

Alitalia si "mangia" altri 400 milioni di soldi pubblici per Continuare a volare : Con la nuova erogazione da parte dello Stato cresce così a 1,3 miliardi di euro l'intervento pubblico a sostegno del gruppo...

L'Ue richiama (ancora) l'Italia sui Conti pubblici. Ma lo spread tiene : Milano. Ci sono lettere e lettere. Quelle inviate lo scorso anno da Bruxelles al governo giallo-verde presieduto da Giuseppe Conte, nel periodo che va dall'8 ottobre a metà novembre, avevano fatto impennare lo spread oltre 300 punti base gettando l'Italia nel caos. Quella recapitata dalla Commission

Manovra - l’Osservatorio sui Conti pubblici : “Il ricorso al deficit sale a 16 miliardi. Ma è probabile che il giudizio della Ue sia positivo” : Il 53% delle coperture della prossima Manovra, che vale circa 30 miliardi, sarà in deficit: l’indebitamento salirà di oltre 16 miliardi rispetto al livello “tendenziale”, quello che si sarebbe registrato senza interventi. Il resto delle risorse arriverà per poco più di 11 miliardi da maggiori entrate e solo per 2,7 miliardi da revisioni di spesa. E’ il quadro definitivo che emerge dal Documento programmatico di bilancio ...

Conti pubblici - il Senato approva la risoluzione di maggioranza sull’aggiornamento di bilancio : Il Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. I sì sono stati 169, i no 123, gli astenuti 4. Il testo è stato illustrato all’Aula dal Senatore di Leu, Vasco Errani. Tra i punti della risoluzione, bloccare l’aumento dell’Iva e avviare “un processo di progressiva riduzione del carico fiscale sul lavoro al fine di promuovere l’aumento del salario netto, anche con una ...

Conti pubblici - Dombrovskis : “Regole del Patto sono diventate troppo complesse - lavoreremo su modifiche per semplificarle” : Le regole del Patto di stabilità e crescita “sono diventate troppo complesse. Ci servirà un dibattito considerevole per vedere se c’è ampio consenso per semplificarle“. L’apertura, del tutto in linea con gli auspici della presidente eletta Ursula von der Leyen e del commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni, arriva da colui che fino all’anno scorso era Valdis Dombrovskis, attuale vicepresidente della ...

Conti pubblici : dalla scuola alle pensioni - tutte le misure per la crescita che hanno fatto flop : Il calcolo dell’Osservatorio Cpi della Cattolica di?Milano guidato da Cottarelli mette gli in fila gli interventi sul bilancio pubblico tra il 2013 e il 2018

Manovra : Conte a sindacati - ‘è espansiva ma tutela solidità Conti pubblici’ : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “Il quadro economico internazionale si conferma difficile, la guerra dei dazi e le tensioni commerciali sono ormai anche per noi una questione molto attuale. Nell’impostare la Manovra pur tutelando la solidità dei conti pubblici, abbiamo cercato di essere quanto più espansivi possibili in questo Contesto”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte incontrando i sindacati ...

Conti pubblici : Istat - nel II trimestre deficit/pil scende all’1 - 1% : Roma, 4 ott. (AdnKronos) – Nel secondo trimestre 2019 l’indebitamento netto delle amministrazioni pubblici in rapporto al Pil è stato pari all’1,1% contro 1,3% nello stesso trimestre del 2018. Lo rende noto l’Istat in un comunicato. Il saldo primario delle amministrazioni pubbliche (indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato positivo, con un’incidenza sul Pil del 3,2% (+2,7% nel secondo ...