Conte riferirà alle Camere sul Mes

Fondo Salva-Stati Europei - Conte ha annunciato che lunedì riferirà alla Camera : Mercoledì 27 novembre, presso la Camera dei Deputati, si è consumata l'ennesima bagarre, questa volta sul Mes, il Fondo salva Stati Europei. Mentre la Camera era impegnata nell'esame del decreto sisma, il leghista Claudio Borghi, in relazione alle dichiarazioni del ministro Gualtieri in audizione sull'emendabilità del Mes, è intervenuto, accusando Conte di aver dato l'ok alla riforma del Fondo Salva-Stati senza passare per il Parlamento, ...

Conte riferirà presto in Aula sul Mes : 04.49 Dal Ghana, dove è arrivato per inaugurare una scuola, il Premier Conte promette che riferirà presto in Aula sul Fondo salva-stati. "Daremo chiarimenti nel dettaglio -ha detto Conte- ma non decido io quando. E sugli attacchi di Salvini "sono solo polemiche spicciole". Sull'ex Ilva ha aggiunto: puntiamo a una produzione con nuove tecnologie.

Fondo salva-Stati - Conte riferirà in Parlamento il 10 dicembre prima del Consiglio europeo. Lega : “Venti giorni sono troppi” : Dopo due giorni di polemiche politiche e la richiesta di chiarimenti arrivata anche dal Movimento 5 Stelle, la conferenza dei capigruppo ha stabilito che il premier Giuseppe Conte il prossimo 10 dicembre riferirà in Senato sulla vicenda della riforma del Meccanismo europeo di stabilità, nell’ambito delle comunicazioni che precedono il Consiglio europeo in programma il 13. Critiche le opposizioni, che avevano chiesto che Conte andasse in ...

Martedì alle 19 il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferirà alla Camera sul presunto conflitto di interessi scoperto dal Financial Times : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interverrà alla Camera dei Deputati alle 19 di Martedì per spiegare la sua versione sul presunto conflitto di interessi raccontato la scorsa settimana in un articolo del Financial Times, che aveva scoperto che una società

Gruber-Franceschini - botta e risposta su Conte : 'Riferirà al Copasir' : Matteo Renzi, da quando è uscito dal Partito Democratico, non ha mancato di tirare qualche frecciata alla maggioranza. Tra i suoi bersagli c'è stato anche il Presidente del Consiglio. Il leader di Italia Viva ha invitato il premier a rinunciare alla delega ai servizi segreti affidandosi ad un professionista della materia, ma soprattutto a relazionare davanti ad un organo del Parlamento sul Copasir su un presunto incontro tra il Ministro della ...

Usa : fonti P.Chigi - su Barr-intelligence Conte riferirà al Copasir : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – Nessuna preoccupazione da parte del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispetto alla vicenda Barr-intelligence. A quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, al premier non risulta alcuna anomalia di comportamento da parte dei vertici dei nostri servizi. Ovviamente Conte, prima di esprimersi pubblicamente su tale vicenda, si riserva di riferire al Copasir per correttezza istituzionale. L'articolo Usa: ...