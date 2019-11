Con 20 tappe di fila sul podio l’Italia si siede al tavolo delle grandi del biathlon

Mura : il calcio italiano nasConde il razzismo sotto il tappeto. Così perde la battaglia : Su Repubblica Gianni Mura affronta la questione Balotelli, o meglio, quella delle dichiarazioni di Cellino sull’attaccante del Brescia. Cellino, scrive, “si aggiunge alla lista dei maldestri, o dei poco sensibili, o degli avventati, o degli ignoranti, o dei razzisti in pectore”. Perché giustificarsi dicendo che la sua era una battuta sdrammatizzante che voleva sostenere Balotelli “è una discreta arrampicata di sesto ...

Boxe - Deontay Wilder si Conferma Campione del Mondo WBC dei massimi : micidiale destro da ko - Ortiz al tappeto : Deontay Wilder si è confermato Campione del Mondo WBC dei pesi massimi, lo statunitense ha sconfitto Luis Ortiz per ko nel corso della settima ripresa e si è confermato sul trono del pianeta nella categoria regina (decima difesa del titolo): il regno del colosso dell’Alabama può proseguire ininterrottamente e il 17 gennaio toccherà i cinque anni da Campione per questa sigla. Il ribattezzato The Brombe Bomber ha travolto il malcapitato ...

F1 - Max Verstappen su Fernando Alonso : “Potrebbe giocarsela Con i migliori Con una macchina competitiva” : Fernando Alonso per via diretta o indiretta fa sempre parlare di sé. Lo spagnolo, due volte campione del mondo e ritiratosi dal Mondiale di F1 l’anno passato, si sta preparando in vista di altre competizioni: una su tutte la Dakar 2020. L’iberico, desideroso di sperimentare sempre format nuovi nel Motorsport, ha voglia di nuove emozioni, dopo che il Circus non gli aveva regalato troppe soddisfazioni per le oggettive deficienze della ...

F1 - Leclerc sfida Verstappen per il terzo posto nel Mondiale. La lotta interna Con Vettel : chi sarà il miglior ferrarista? : La Ferrari è uscita con le ossa rotte dal GP del Brasile 2019, l’incidente tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc ha generato scompiglio all’interno del box e il malumore è ai massimi storici: entrambi i piloti sono convinti di avere ragione ma poco cambia perché il contatto di Interlagos, a cinque giri dal termine, ha costretto le Rosse al ritiro e la figuraccia mondiale è stata davvero molto importante. Il team principal Mattia ...

VIDEO F1 - GP Brasile 2019 : partenza e primo giro. Verstappen Conserva la testa - Vettel superato da Hamilton : Max Verstappen è scattato dalla pole position nel GP del Brasile 2019 e ha mantenuto agevolmente la prima posizione alla prima chicane, Sebastian Vettel non è riuscito minimamente a contrastarlo e anzi è stato superato da Lewis Hamilton. Charles Leclerc ha iniziato nelle retrovie la sua rimonta dalla quattordicesima posizione. Di seguito il VIDEO della partenza e del primo giro del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale ...

Vince Verstappen - disastro Ferrari in Brasile. Vettel e Leclerc si sContrano a 5 giri dalla fine : F1, doppio ritiro per le Rosse: Gasly secondo davanti a Hamilton Il monegasco: aveva spazio, dispiace per il team. Il tedesco: pensavo di essere già passato

19.52 E la Ferrari? Torna a casa con l'ennesima brutta figura. Leclerc aveva effettuato una rimonta entusiasmante, Vettel invece non aveva brillato. Poi una battaglia allucinante all'ultimo sangue, con il monegasco ed il tedesco che si sono toccati, forando entrambi. Un doppio ritiro che fa malissimo! 19.51 Verstappen ha vinto meritatamente, nulla da dire. Hamilton ha chiuso terzo,

Formula 1 – Verstappen polemico in Conferenza stampa : “2 pole position? Questa è la terza - io Conto quella in Messico” : Max Verstappen polemico in conferenza stampa dopo le qualifiche del Brasile: il pilota Red Bull sottolinea di aver fatto 3 pole position, contando anche quella che gli è stata tolta in Messico Max Verstappen ha una dote naturale nel generare polemica con le proprie dichiarazioni. Il giovane pilota della Red Bull, fresco di pole position dopo le qualifiche del Brasile, ha sottolineato con fermezza come quella odierna sia la sua terza pole ...

Formula 1 – Verstappen in pole - Leclerc lotta Contro la penalità : la griglia di partenza del Gp del Brasile : Verstappen firma la pole position davanti a Vettel ed Hamilton, Leclerc chiude 4° le qualifiche ma partirà 14° dopo la penalizzazione: la griglia di partenza del Gp del Brasile La penultima gara della stagione di Formula 1 vedrà Max Verstappen partire dalla pole position. Il pilota della Red Bull ha chiuso la sessione di qualifiche davanti a Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Quarta posizione per Charles Leclerc che però partirà 14° in ...

Formula 1 – Vettel punge Verstappen in Conferenza stampa : “Red Bull veloce in rettilineo. La cosa è sospetta…” : Sebastian Vettel punge Max Verstappen in conferenza stampa: il pilota Ferrari ironizza sulla velocità ‘sospetta’ in rettilineo della Red Bull Le dichiarazioni al vetriolo di Max Verstappen, che alcuni giorni fa ha accusto la Ferrari di barare, hanno avuto delle ripercussioni anche nel corso del weekend del Brasile. Prima Mattia Binotto non ha risparmiato una frecciatina all’olandese, poi Sebastian Vettel lo ha ...

LA GRIGLIA DI PARTENZA LA CRONACA DELLE QUALIFICHE LE DICHIARAZIONI DI MAX Verstappen 20.08 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport: troverete cronaca, griglia di partenza, dichiarazioni, analisi, video, approfondimenti e tantissimo altro! Un saluto sportivo! 20.07 Per la vittoria appare tutto incerto, la sensazione è che Verstappen e Hamilton siano i favoriti, Vettel e la Ferrari

19.31 TEMPONE DI Leclerc CON GOMME MEDIE! E' secondo a 385 millesimi da Verstappen, ma con una mescola di differenza! 1'07″503 per l'olandese. 19.30 1'08″088 per Hamilton, 0.144 di vantaggio su Bottas. Vettel è in pista con le soft. 19.29 Gomme medie invece per Leclerc. 19.28 Il primo pilota ad uscire dai box è Hamilton, seguito dal compagno di squadra

16.50 La Ferrari ha girato in questa sessione con la mappatura 3 del motore, mentre in qualifica utilizzerà la modalità "Engine 1" per sprigionare ancora più potenza nel Q3. 16.49 Di seguito le migliori prestazioni assolute nei vari settori: FASTEST SECTORS (45/60 MINS) Hamilton sets a new fastest lap with a mighty middle sector But Leclerc hangs on to purple sectors either

Formula 1 – Concluse le FP1 in Brasile! Albon davanti a tutti - le Ferrari inseguono : Verstappen e Hamilton… ultimi [TEMPI] : Alexander Albon firma il miglior tempo nonostante l’incidente finale. Bottas precede le Ferrari, Verstappen e Hamilton beffati: i tempi delle FP1 del Gp del Brasile La Formula 1 fa tappa in Brasile, la patria dell’indimenticabile Ayrton Senna. Nella solitamente soleggiata San Paolo, è la pioggia ad essere protagonista ad intermittenza, tenendo l’asfalto bagnato nonostante diversi piloti abbiano provato a scendere in pista ...