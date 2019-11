Comune di Modica | bando per funzionario contabile | ecco come partecipare

Fonte : quotidianodiragusa

(Di venerdì 29 novembre 2019) Attivata la mobilità volontaria esterna per un posto di/ Istruttore direttivo. Ilscade il 30 dicembre 2019.

radiortm : Comune di Modica. Attivata la mobilità volontaria esterna per un posto di Funzionario / Istruttore direttivo -… - QdSit : Scontro tra le Amministrazioni di Pozzallo e Modica per l'impianto di biometano. Il comune di Pozzallo non ci sta -… - twicolombotter : COMUNE DI MODICA: STOP ALL'IMPIANTO BIOGAS A RIDOSSO CENTRO ABITATO DI POZZALLO - Firma la petizione!… -