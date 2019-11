Combinata nordica | Coppa del Mondo Ruka 2019 | la Norvegia domina | Riiber subito al

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ruka 2019 : Jarl-Magnus Riiber prenota la vittoria dopo il salto - Aaron Kostner ottimo 14mo : Si è aperta ufficialmente in quel di Ruka (Finlandia) la stagione per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica al maschile. La prima gara in programma nel minitour finnico è una 5 km con salto dall’HS142. Nella mattinata è andata in scena la prova dal trampolino che ha visto, ovviamente, il dominio dei norvegesi: uno in particolare, Jarl-Magnus Riiber, apparso già in forma smagliante. prenotato il successo per il 22enne ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2019-2020 : una nouvelle vague azzurra in arrivo. I giovani da tenere d’occhio : Comincia ufficialmente domani con il Provisional Competition Round sul trampolino HS142 di Kuusamo (Finlandia) la Coppa del Mondo 2019-2020 di Combinata nordica. Questo fine settimana andrà in scena un mini-tour in quel di Ruka composto da tre prove individuali Gundersen in cui finalmente capiremo quali potrebbero essere i valori in campo almeno per la prima parte di stagione. In chiave azzurra le punte del movimento sono sempre rappresentate da ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ruka 2019 : Johannes Rydzek diventerà il re di Kuusamo? : Nel weekend prenderà il via la XXXVII Coppa del Mondo di Combinata nordica. Come di consueto il sipario sulla nuova stagione si alzerà da Kuusamo, località finlandese che con l’avvento del XXI secolo ha assunto in pianta pressoché stabile il ruolo di ouverture del massimo circuito. Si parte col botto, poiché sono previste ben tre competizioni individuali. Venerdì andrà in scena una gara dalla distanza ridotta sugli sci stretti, poiché dopo il ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2019-2020 : le ambizioni dell’Italia. Pittin - Costa e Kostner per stupire : Inizia in terra finnica, precisamente a Ruka, il cammino nella Coppa del Mondo di Combinata nordica al maschile. Una disciplina che, a fasi alterne, nelle ultime stagioni ha dato gioie ai colori azzurri, sia nel massimo circuito internazionale, che nelle grandi manifestazioni (Mondiali ed Olimpiadi). Andiamo a scoprire le ambizioni dell’Italia in vista di quest’annata. Il nome più titolato è ovviamente quello di Alessandro Pittin. È ...

Combinata nordica - la guida completa alla stagione 2019-2020 : favoriti - outsider - italiani da tenere d’occhio : La Coppa del Mondo di Combinata nordica, nata nell’inverno 1983-’84, è giunta alla sua XXXVII edizione. La competizione inaugurale si terrà venerdì 29 novembre a Ruka, in Finlandia. La stazione sciistica nei pressi della città di Kuusamo terrà a battesimo la nuova stagione con un weekend lungo, poiché si gareggerà anche sabato e domenica. Andiamo quindi a scoprire qual è la situazione di ogni movimento nazionale ai nastri di partenza dell’annata ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ruka 2019 : i convocati dell’Italia. Cinque azzurri per il minitour in Finlandia : Scatta nel weekend anche la Coppa del Mondo di Combinata nordica che, come per il fondo, si apre a Ruka, in Finlandia, con un minitour: giovedì 28 in programma il Previsional Competition Round, poi venerdì, sabato e domenica sono previste tre Gundersen. Saranno Cinque gli azzurri al via: il DT Federico Rigoni ha convocato Alessandro Pittin, Samuel Costa, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi e Lukas Runggaldier. Giovedì l’obiettivo sarà quello di ...

Combinata nordica - si alza il sipario sulla stagione di CdM : si comincia con il minitour di Ruka : Il minitour di Ruka apre la Coppa del mondo di Combinata nordica, il programma e gli azzurri in gara Sarà il minitour di Ruka ad aprire la Coppa del mondo 2019/2020 di Combinata nordica. A partire da giovedì 28 novembre, gli atleti saranno impegnati nella località finlandese per ben quattro giorni di gare: si comincerà con il consueto Previsional Competition Round per poi proseguire con tre individuali Gundersen spalmante in altrettante ...

Calendario Combinata nordica 2019-2020 : le date e il programma della Coppa del Mondo : E’ tutto pronto per il via della Coppa del Mondo 2019/2020 di Combinata nordica. La prima tappa è in programma il prossimo fine settimana a in Finlandia per la precisione a Ruka. A seguire gli atleti saranno impegnati sulle piste più importanti del Mondo come Lillehammer, Park City, Val di Fiemme, Oberstdorf e molte altre. Per quanto concerne l’Italia fari puntati come sempre su Alessandro Pittin il migliore interprete di questa ...

Combinata nordica - le squadre A e B pronte per un raduno in Svizzera : la lista degli otto convocati : raduno in Svizzera per le squadre A e B di Combinata nordica: ecco gli otto convocati del direttore tecnico Rigoni Da Livigno a Davos. Prosegue la preparazione pre-stagionale delle squadre A e B di Combinata nordica, che dopo il raduno terminato lo scorso 28 ottobre nella località in provincia di Sondrio, si ritroveranno in terra Svizzera per una nuova sessione di allenamenti, il cui è previsto per la giornata di mercoledì 6 ...

Combinata nordica : i convocati dell’Italia per il raduno a Davos. Costa e Pittin osservati speciali : Il primo appuntamento è fissato il 29 novembre a Ruka (Finlandia). Sulle nevi finniche inizierà una nuova avventura della Coppa del Mondo di Combinata nordica e l’Italia cercherà di arrivare nel migliore dei modi al primo atto di quest’annata. Le squadre A e B, dopo aver svolto e terminato la preparazione a Livigno, si raduneranno a Davos (Svizzera), come riportato dal sito della FISI, a partire dal 6 novembre. Una sessione di ...