Clima | Mattarella a Parma | Obiettivo nuova Commissione europea da sostenere in ogni

Clima : Mattarella - ‘utopia è dovere morale’ : Parma, 29 nov. (Adnkronos) – Gli obiettivi posti dall’agenda 2030 dell’Onu e quelli della Commissione europea di fare dell’Ue per il 2050 una realtà neutra dal punto di vista ambientale sono possibili e da sostenere in ogni modo, anche perchè l’utopia è un dovere morale. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’inaugurazione dell’Anno accademico ...

Clima : Mattarella - ‘utopia è dovere morale’ (2) : (Adnkronos) – “Del resto -ha detto ancora il Presidente della Repubblica- quando Tommaso Moro, cinque secoli addietro scrisse ‘Utopia’, poi adottò comportamenti così concreti nella vita reale da sacrificare la propria vita in omaggio ad un obbligo morale, perchè tra utopia e dovere morale vi è una strettissima connessione”. Considerazioni che Mattarella, prendendo spunto dalla prolusione del professor Enrico ...

Violenza contro le donne - Mattarella : "Clima alimentato da discriminazioni" : In occasione giornata internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le donne il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato senza mezzi termini di emergenza pubblica, forte dei dati che parlano di 96 femminicidi dall'inizio del 2019 ad oggi in Italia.Venti anni fa l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite istituiva la Giornata internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le donne per richiamare l’attenzione ...

Stop violenza donne - Mattarella : "Molto resta da fare - Clima alimentato da discriminazioni" : Oggi la Giornata mondiale. Dall'inizio dell'anno 96 femminicidi, ogni quarto d'ora un caso di stalking o maltrattamenti. Gualtieri: "Subito i fondi per gli orfani". E Bonetti lancia il microcredito per le vittime

Clima : Mattarella - ‘grazie a Comuni sviluppo sostenibile traguardo popolare’ : Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Tutte le istituzioni -e a tutti i livelli- devono sentirsi partecipi e costruttrici di una nuova qualità della crescita civile, sociale, economica. Davanti ai mutamenti Climatici, davanti alla necessità di una crescita compatibile con l’ambiente e con l’equità sociale, davanti agli obiettivi inderogabili dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, avvertiamo in questo momento lo stretto legame ...

Interrogata la nonna hater che insultava Mattarella su Facebook : "Contagiata dal Clima - voglio chiedergli scusa" : Elvira Zanrosso, tra i 9 indagati per le offese social al capo dello Stato: "Ho 68 anni, sono un'istintiva. In quel periodo Grillo gridava di qua, Di Battista di là"

Clima - Mattarella : “I giovani insieme a Greta ci chiedono di salvare il mondo ascoltando la scienza” : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando del “significato dell’ingresso sulla scena mondiale del fenomeno sorto intorno alla testimonianza della giovanissima Greta“, ha affermato che i “giovani con le loro manifestazioni nelle piazze del mondo” ricordano “a tutti che non e’ sufficiente l’enunciazione di un’esigenza e la sua rivendicazione perche’ a questa va ...

Mattarella : “Più soldi per il Clima nel bilancio Ue” - ma la Danimarca frena : L’Unione europea “dovrebbe avere all’interno del suo bilancio maggiori risorse per il clima, magari cominciando dall’allargamento delle tasse sui grandi inquinatori”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando stamattina, nel corso della sua visita ufficiale a Copenaghen, la premier danese Mette Frederiksen. Una sollecitazione, quella di Mattarella, che non sembra aver trovato ...