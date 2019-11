Clima | Malan | ‘giovani ricordino coetanei Hong Kong e inquinamento Cina’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 29 novembre 2019) Roma, 29 nov. (Adnkronos) – ‘I giovani dihanno lanciato un appello al mondo per avere sostegno nella lotta per la libertà e la democrazia brutalmente repressa dalla polizia con pestaggi e migliaia di arresti. Oggi invece, nelle città italiane e di tanti Paesi liberi occidentali tanti giovani perderanno un’altra giornata di scuola, che solo allo Stato costa 337 milioni di euro, per andare in piazza ‘contro i cambiamentitici’ e ‘per l’ambiente’, vezzeggiati dai media e con il plauso del purtroppo ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti. Chissà se qualcuno di loro si ricorderà dei lorodi?” Lo afferma Lucio, vicecapogruppo di Fi al Senato.“Chissà -aggiunge- se qualcuno di loro sa che il 28% della dispersione della plastica nell’ambiente avviene in Cina e solo ...