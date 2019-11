Clima | gli italiani sono i più ottimisti Peccato siano pure sempre più incollati all’auto

Clima - Fridays for Future : gli studenti tornano in piazza : Rete della Conoscenza, Unione degli studenti e Link aderiscono al quarto sciopero globale per il Clima: oggi è in programma la partecipazione ai cortei in centinaia di città e decine di iniziative negli atenei. Giacomo Cossu, coordinatore nazionale di Rete della Conoscenza, spiega: “Torniamo in piazza con Fridays for Future perché vogliamo un altro mondo in cui vivere, libero dalla minaccia del cambiamento Climatico. Il Black Friday è il ...

“Gli italiani - il solare e la green economy” : l’89% è preoccupato dai cambiamenti Climatici e solo il 2% crede nell’azione del Governo a contrasto : È stato presentato oggi il XVII Rapporto “Gli italiani, il solare e la green economy”, realizzato dall’Osservatorio sul solare della Fondazione UniVerde e da Noto Sondaggi, i cui dati sono stati divulgati al convegno “La transizione energetica e la riconversione ecologica per un green New Deal”, organizzato presso l’Auditorium del MAXXI – Museo nazionale delle Arti del XXI secolo con la main partnership di Enel, con la ...

Il 100% degli scienziati crede che il cambiamento Climatico sia dovuto agli esseri umani : (Foto: Qilai Shen/Bloomberg/Getty Images) Gli scienziati sono finalmente tutti d’accordo. Il consenso scientifico secondo cui i cambiamenti climatici sono causati dalle attività degli esseri umani, infatti, ha raggiunto finalmente il 100%. A riferirlo sulle pagine del Bulletin of Science, Technology & Society è stato lo scienziato James Powell, geologo del National Science Board degli Stati Uniti, che ha passato in rassegna oltre ...

Clima : ‘Nemo’ rischia di sparire - il pesce pagliaccio non si adatta : Il cambiamento Climatico, e la conseguente distruzione della barriera corallina, stanno per uccidere ‘Nemo’, il pesce pagliaccio dal quale la Pixar trasse il protagonista di un indimenticabile film per bambini. Il pesce vive in un rapporto simbiotico particolare con l’anemone di mare, trovando riparo tra i suoi tentacoli (dal cui veleno è immune) e offrendogli in cambio residui di del cibo di cui si nutre. Un team del Centro ...

Cambiamenti Climatici : il 69% degli italiani crede che sia possibile invertire la tendenza : La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha lanciato oggi la seconda edizione dell’indagine sul clima, condotta in partenariato con la BVA, una società di consulenza specializzata in ricerche di mercato. L’indagine è un indicatore di come i cittadini percepiscono il fenomeno dei Cambiamenti climatici nell’Unione europea, negli Stati Uniti d’America e in Cina. La prima serie di risultati pone l’attenzione su come i cittadini avvertono i ...

“Questo Clima è un crematorio”. Gli ecologisti che usano la Shoah : Roma. Il più puro, il più idealista, il più indomito dei salvatori del pianeta, il fondatore di “Extinction Rebellion” Roger Hallam, arrestato pochi mesi fa per aver tentato di far volare un drone sull’aeroporto di Heathrow per fermare il traffico aereo, è finito nei guai. In un’intervista al settim

Dl Clima - ok del Senato.Costa orgoglioso : 22.27 L'aula del Senato ha approvato il dl clima con 136voti favorevoli, 93 contrari e due astensioni. Il provvedimento passerà ora alla Camera. "Orgoglio e soddisfazione" da parte del ministro dell'Ambiente,Costa, "Un tassello di una visione e pianificazione più ampia",dice. "Nella scorsa legge di stabilità abbiamo voluto il credito d' imposta per le aziende che decidono di usare meno imballaggi di plastica. In questa composizione si ...

Cambiamenti Climatici - il report che racconta gli effetti : raccolti più scarsi e lavoratori meno produttivi. “Danni alla salute anche in Italia” : Il cambiamento climatico fa danni alla salute. E lo fa anche in modo inaspettato, ad esempio provocando un aumento delle malattie infettive, come il vibrio (colera) o la febbre Dengue. Questo non solo nei paesi non occidentali, ma anche in Italia, dove la capacità delle zanzare di farsi vettori di questo virus è raddoppiata rispetto al 1980. È uno dei dati contenuti nel rapporto “The Lancet Countdown 2019: Tracking Progress on Health and Climate ...

Fake - in studio si discute di Clima e Feltri abbandona il collegamento : “Non voglio avere a che fare con voi”. Petrini : “Ti salutiamo” : Durante l’ultima puntata di Fake – La Fabbrica delle notizie, andata in onda mercoledì sul Nove, il direttore del post.it Luca Sofri ha discusso con il direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri a proposito dei cambiamenti climatici: “Ti stanno sulle scatole tutti gli approcci di sinistra progressista ambientalista e quindi per partito preso raccogli sistematicamente tutti gli ultimi scalzacani di scienziati negazionisti che non ...

Giornata degli Alberi - WWF : il verde è un alleato fondamentale nella lotta ai cambiamenti Climatici : Venezia sommersa dall’acqua e le alluvioni che hanno messo a dura prova tanta parte dell’Italia dimostrano come i cambiamenti climatici siano oggi una triste e quotidiana realtà: “Gli eventi meteorologici “estremi” che mettono a dura prova il nostro territorio e di cui hanno fatto le spese anche diverse oasi del WWF, come quella del Lago di Burano in Toscana, letteralmente sommersa, sono ormai una realtà con cui confrontarsi e che ormai ...

Cambiamenti Climatici - le idee in crowdfunding per migliorare il mondo in cui viviamo : Il crowdfunding che fa bene all’ambiente. Un tema attuale e urgente, visti i sempre più frequenti disastri climatici, oggi a Venezia, domani altrove. È un’emergenza globale con la quale tutti dobbiamo fare i conti. Anche chi la nega.La battaglia planetaria per il clima non passa però solo per gli accordi internazionali, Greta e i Fridays for Future, ma si gioca prima di tutto vicino a noi: in casa, nei quartieri, ...

Clima e Salute : il riscaldamento globale costa caro agli italiani : L’utilizzo di fonti fossili è una minaccia consistente per la Salute umana: l’inquinamento dell’aria e i cambiamenti Climatici che derivano dalla combustione di idrocarburi hanno conseguenze molto significative. Tutti aspetti, questi, cui l’Italia è interessata in maniera diretta, dal numero (elevatissimo) di morti per esposizione a particolato, fino alla diffusione di malattie infettive e al crollo della produttività in vari settori (oltre il ...

Clima : il Consiglio Ue adotta conclusioni sulla protezione di oceani e mari : Il Consiglio ha adottato conclusioni sugli oceani e i mari in cui sottolinea che i cambiamenti Climatici rappresentano una minaccia diretta ed esistenziale alla vita negli oceani e nei mari a livello mondiale. Chiede un’azione politica rafforzata a tutti i livelli di governo per proteggere gli ecosistemi marini e costieri, e rileva con grande preoccupazione che i mari regionali europei si stanno riscaldando a un ritmo superiore alla media, ...