Claudio Lippi | Sono stato un padre assente La mia ex moglie ha fatto da mamma e

Claudio Lippi - la confessione delicatissima sulla figlia Federica. E la reazione di lei a quelle parole : figlia di Claudio Lippi e Kerima Simula, Federica è cresciuta senza una figura paterna in grado di supportarla e rispondere a tutte le sue necessità come figlia. Non è lei stessa a rivelarlo: l’ammissione di colpa proviene direttamente dal padre, Claudio Lippi, che ha deciso di non nascondersi più dietro falsi meriti. Forse sarà stata una distrazione durata troppi anni, forse responsabilità mai prese del tutto, Claudio non riesce più a tacere e ...

La Prova del Cuoco - Claudio Lippi criticato : “Con la Isoardi non sta bene” : Claudio Lippi attaccato per La Prova del Cuoco: “Non è la persona giusta per stare con Elisa Isoardi” Ogni giorno a La Prova del Cuoco Claudio Lippi contrappunta la conduzione di Elisa Isoardi. Conosce davvero bene il meccanismo dell’ormai storica trasmissione del mezzogiorno del primo canale della Tv di Stato, perchè ha partecipato come ospite dal 2010 assumendo diversi ruoli, come quella dell’ospite, dell’ospite ...

Claudio Lippi : Sono stato un padre assente ma sono un nonno super : Dalle pagine del settimanale Oggi, Claudio Lippi fa pubblica ammenda e confessa di essere stato un padre un po' assente, ma assicura che sta recuperando ed è ormai un super nonno; la figlia Federica conferma la versione. "Come papà in passato non sono stato un granché, sto recuperando ora. E sono diventato un nonno super", afferma Claudio Lippi con un pizzico di pentimento, condito però da tanta soddisfazione. Il conduttore spiega che è stato un ...

La figlia di Claudio Lippi - mamma single : "Papà mi ha aiutato tanto" : Il conduttore, che dopo la separazione dalla moglie è stato assente per anni, ha ricostruito uno splendido rapporto con la...

La Prova del Cuoco - Claudio Lippi confessa : “Perso un pezzo della mia vita” : Claudio Lippi de La Prova del Cuoco sulla figlia Federica: “Ho perso un pezzo della mia vita con lei” Il noto conduttore Claudio Lippi si è raccontato nel corso di una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi. Se professionalmente è un momento d’oro vista la sua presenza quotidiana a La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi, sotto il profilo privato la vita gli sorride. “Ho perso un pezzo della mia vita con ...

Claudio Lippi abbraccia Elisa Isoardi - che non sta bene. Le sue parole : La prova del cuoco, Elisa Isoardi non si sente bene: “Mi sono svegliata bloccata, non posso girarmi” Puntata non facilissima quella di oggi, martedì 26 novembre 2019, per Elisa Isoardi, che ha aperto La prova del cuoco entrando in studio con l’allegria di sempre, con la sigla in sottofondo, accompagnata dal suo cane Zenit, ma annunciando però di aver avuto una ‘nottataccia’ per via di un problema di salute. Tra gli ...

La vita in diretta - Cuccarini ironizza su Claudio Lippi : “Sei sveglio?” : Lorella Cuccarini prende in giro Claudio Lippi a La vita in diretta. Lei: “Ci sei?” Claudio Lippi è stato l’ospite d’onore della puntata di oggi de La vita in diretta ed è stato intervistato da Lorella Cuccarini che l’ha presentato come il “Totò Schillaci della televisione italiana” (per il suo sostituire i conduttori nelle varie trasmissioni televisive, ndr). Claudio ha aperto il suo cuore a Lorella ...

La prova del cuoco : Claudio Lippi mette in imbarazzo un concorrente : Claudio Lippi fa una gag con un concorrente a La prova del cuoco: “Era la notizia che tutti aspettavano” Non perde occasione per fare battute e rendersi protagonista di esilaranti gag Claudio Lippi a La prova del cuoco dove, nella puntata di oggi, mercoledì 6 novembre 2019, ha risposto proprio con una battutaccia al concorrente della squadra del peperone. Elencando gli ingredienti acquistati per la gara dei cuochi tra pomodoro rosso ...

Claudio Lippi - retroscena su La prova del cuoco : “Non posso assaggiare” : La prova del cuoco con Elisa Isoardi, Claudio Lippi spiega: “Non posso assaggiare mai perchè…” Ha rilasciato una breve intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale TelePiù Claudio Lippi, co-conduttore de La prova del cuoco con Elisa Isoardi, parlando di una scelta che ha fatto per la sua salute. Nell’intervista in questione Claudio Lippi ha infatti spiegato di aver scelto, o meglio di ...

Elisa Isoardi e Claudio Lippi si baciano sulla bocca a La prova del cuoco! : La prova del cuoco: Claudio Lippi bacia Elisa Isoardi sulla bocca e fa un chiarimento E’ successo anche nella puntata de La prova del cuoco di oggi, mercoledì 30 ottobre 2019: Claudio Lippi ha baciato Elisa Isoardi ma, a differenza di ieri, stavolta lo ha fatto con un bacio (a stampo) che le ha dato sulla bocca! Sempre a differenza di ieri, il bacio tra Elisa Isoardi e Claudio Lippi a La prova del cuoco oggi è avvenuto all’inizio ...

Claudio Lippi - imbarazzo a La prova del cuoco : “Sudi più di Bonolis” : La prova del cuoco, Claudio Lippi mette in imbarazzo un concorrente: “Sudi più di Paolo Bonolis” Piccola battuta, anzi battutaccia, è il caso di dirlo, da parte di Claudio Lippi nella puntata de La prova del cuoco di oggi, venerdì 25 ottobre 2019. Durante la gara dei cuochi, il co-conduttore del cooking show di Rai1 si è avvicinato al concorrente della squadra del peperone verde, Michael, ragazzo di origini indiane ma adottato e ...

Claudio Lippi è stato aggredito a Roma ho avuto paura : Il presentatore Claudio Lippi ha avuto una discussione in strada con un uomo in quanto stava gettando la spazzatura per strada e non negli appositi cassonetti. In un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo” ha raccontato che ha cercato di far ragionare il signore, ma la risposta sarebbe stata “Pensi di potermi dire qualcosa perché sei un volto tivù?”, infilando poi una mano nella tasca. “Ho temuto potesse darmi una coltellata”. “Non posso ...

