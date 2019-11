Claudio Baglioni | passioni ed emozioni del passato nel nuovo singolo “Gli anni più belli”

Estate 2020 a Roma : si apre con Claudio Baglioni per 12 serate evento : La grande musica di una delle più grandi voci della musica italiana come nessuno l’ha mai sentita. È “Dodici Note”. Tutti

“Ecco perché non ci sarò io”. Sanremo : dopo tante voci su Claudio Baglioni - ora viene tutto fuori : L’eccezionale cantautore italiano Claudio Baglioni è stato il grande protagonista delle ultime due edizioni del Festival di Sanremo. Le sue conduzioni sono state impeccabili, ma nel 2020 non lo vedremo perché al suo posto ci sarà Amadeus. L’artista 68enne è stato intervistato dal ‘Corriere della Sera’ ed è tornato a parlare delle polemiche scaturite dal successo di Mahmood con la canzone ‘Soldi’. “Mi è dispiaciuto che qualcuno abbia portato la ...

Claudio Baglioni alla conquista delle terme di Caracalla : La grande musica di una delle più grandi voci della musica italiana come nessuno l’ha mai sentita. È “DODICI NOTE”: tutti i classici di Claudio Baglioni, per la prima volta in un’inedita e raffinata dimensione classica: grande voce, solisti d’eccezione, grande orchestra e coro. Ma “DODICI NOTE” è anche una ‘prima nella prima’: per la prima volta in assoluto, infatti, la stagione estiva dell’Opera di Roma alle terme di Caracalla ospiterà dodici ...

Annunciati i concerti di Claudio Baglioni in versione classica alle Terme di Caracalla di Roma : info e biglietti in prevendita : A sorpresa, sono Annunciati i concerti di Claudio Baglioni alle Terme di Caracalla. Il cantautore Romano è quindi pronto a tornare nella dimensione live ma a una condizione diversa, quella della presenza dell'orchestra che restituirà i suoi brani più celebri in versione classica, in un modo che i suoi numerosi fan non hanno ancora avuto modo di sentire. Il progetto live s'intitola Dodici Note e dodici saranno anche i concerti che terrà alle ...