CINE34 | il nuovo canale Mediaset sul cinema italiano Mediaset Extra trasloca sul 55

(Di sabato 30 novembre 2019) Con l'arrivo dell'annoaggiunge unalla sua lista di reti. Si tratta di, annunciato ufficialmente nel documento Publitalia sui palinsesti dei primi tre mesi del 2020, in arrivo dal 20 gennaio. Secondo quanto rivelato dall'azienda,sarà undedicato al, su cui verranno trasmessi i cult nazionali del grande schermo, pellicole di genere ed inedite.Il palinsesto di, sia nella prima che nella seconda serata, seguirà il criterio della scansione seriale dei generi per giorno della settimana. Vediamoli nel dettaglio: lunedì, spazio ai maestri del, come Vittorio De Sica e i registi che hanno fatto grande l'arte italiana nel mondo; il martedì si fa piccante con la serie de Le bellissime, contenitore delle commedie sexy degli anni '70 e '80; il mercoledì A mano armata, rubrica dedicata ai film polizieschi, mentre il ...