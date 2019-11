Cina contro Italia dopo l' evento con l' attivista di Hong Kong

Wong - Cina contro politici Italia.Bufera : 19.36 I politici italiani che hanno fatto la videoconferenza con Joshua Wong, leader della protesta a Hong Kong, "hanno tenuto un comportamento irresponsabile". Così il portavoce dell'ambasciata cinese dopo l'iniziativa di Radicali e FdI. Immediate le repliche. Il Partito Radicale insorge e dichiara: l'intervento dei presidenti delle Camere dovrebbe essere "un atto dovuto". E Meloni: "Parole intollerabili", Di Maio convochi subito ...

USA vs Cina/ Diritti umani a Hong Kong - l'ultima arma di Trump contro Xi Jinping : La firma di Trump al decreto per i Diritti dei manifestanti di Hong Kong fa infuriare la CINA, ma il presidente americano è in vantaggio

Hong Kong - Trump firma legge a favore delle proteste : sanzioni se si violano diritti umani. Cina convoca ambasciatore : “Contromisure” : La presidenza degli Stati Uniti sostiene le proteste dei pro-democrazia che da sei mesi infiammano le strade di Hong Kong. L’ufficialità, dopo la dichiarazione d’intenti di mercoledì pomeriggio, è arrivata con la firma, nella nottata, del presidente Donald Trump sulla legge varata dal Congresso americano a sostegno dei manifestanti. Il presidente americano in una dichiarazione ha auspicato che le autorità cinesi e di Hong Kong siano ...

Hong Kong - polizia entra nel Politecnico. Scontro Usa-Cina per la legge firmata da Trump : Donald Trump ha firmato la legge varata dal Congresso americano che sostiene le proteste per la democrazia a Hong Kong. Dura la replica del governo che ha espresso "forte rammarico" per la firma dell'Hong Kong Human Rights and Democracy Act. Intanto la polizia è entrata nella sede del Politecnico occupato dai manifestanti e sotto assedio delle forze dell'ordine da 11 giorni.Continua a leggere

Trump per rispetto diritti umani a Hong Kong - la Cina minaccia dure contromisure : La polizia di Hong Kong ha avviato la bonifica del Politecnico, sotto l’estenuante assedio negli ultimi 11 giorni. Il campus, nel mezzo dei violenti scontri tra manifestanti e polizia, era diventato un fortino degli attivisti. Le operazioni sono scattate dopo che l’ateneo aveva fatto ispezioni per due giorni, rinvenendo solo una giovane in stato di disagio fisico e psichico. Secondo i media, questa mattina uno degli ...

Giorgia Meloni contro il M5s : "Chi comanda in Italia? Indagine sui legami con la Cina" : Per andare a cena presso l' ambasciata cinese a Roma, Beppe Grillo ha guardato bene l' agenda. La data prescelta coincideva con la vigilia delle elezioni a Hong Kong e con l' ennesima rivelazione sulle atrocità perpetrate nei campi di rieducazione comunisti dietro la Grande Muraglia. È lo stesso att

Hong Kong - scontro Usa-Cina/ Senato vota legge pro-manifestanti : Pechino all'attacco : Senato Usa vota una legge bipartisan contro la violazione dei diritti umani a Hong Kong. La Cina attacca e minaccia ritorsioni.

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : risultati 20 novembre. Serbia - 3-0 al Giappone. Haase tieni a galla l’Olanda. Struff trasCina la Germania contro l’Argentina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.40 GRAN BRETAGNA-OLANDA: Evans sembra essersi ripreso. Ora il britannico ha accorciato 2-3 con Haase, nel terzo e decisivo set. 16.36 Serbia-GIAPPONE: Tipsarevic/Troicki vincono anche il secondo tiebreak contro McLachlan/Uchiyama aggiudicandosi il loro match 7-6 (5), 7-6 (4). Nel complesso la Serbia vince la serie contro il Giappone 3-0, per effetto dei primi due punti raccolti in ...

Hong Kong - Cina minaccia ritorsioni contro Usa per la legge pro-manifestanti. 100 studenti resistono nel campus : Al quarto giorno di assedio da parte delle forze dell’ordine, alcuni studenti ancora resistono all’interno del Politecnico. Oltre 800 hanno lasciato l’edificio, ma un centinaio - secondo quanto riferito dal rettore - restano ancora asserragliati all’interno della struttura. E le tensioni a Hong Kong sono al centro di una crisi tr Cina e Usa: Pechino ha, infatti, minacciato ritorsioni contro la normativa approvata dal ...

Test di mediCina - c?è il contrordine : i giudici riammettono gli esclusi : Il Test a numero chiuso, ormai, fa acqua da tutte le parti. Oggi infatti, a distanza di due anni, potranno frequentare i corsi anche gli studenti che furono esclusi dalle selezioni del 2017. A...

Vittorio Feltri contro Ilaria Cucchi : "La droga fa bene? Folle trasCinare Salvini in tribunale" : "La sorella di Stefano Cucchi ha querelato Matteo Salvini perché questi ha detto che la droga fa male. Se il tribunale lo condannasse vorrebbe dire che gli stupefacenti fanno un sacco bene. Cose folli". Lo scrive Vittorio Feltri su Twitter commentando la decisione di Ilaria Cucchi di querelare Salvi

Nazionale mediCina contro i “guai” da club : Donnarumma - Insigne e Florenzi ritrovano fiducia : La Nazionale del c.t. Roberto Mancini vince anche in Bosnia e, oltre al pass per Euro 2020 ottenuto un mese fa, conquista un nuovo record di successi. L’Italia è diventata sorta di paradiso calcistico, in cui ogni calciatore utilizzato riesce a dare il meglio per la causa. Ieri sono arrivate infatti risposte importanti anche da chi alla vigilia non sembrava essere in un buon momento di forma mentale: in primis Donnarumma, Insigne e ...

Calcio - Marcello Lippo si dimette da CT della Cina. Clamorosa decisione dopo il ko contro la Siria : Marcello Lippi si è dimesso da Commissario Tecnico della Cina. Clamorosa decisione del tecnico Campione del Mondo 2006 con l’Italia che ha deciso di abbandonare la guida della Nazionale asiatica dopo la Clamorosa sconfitta contro la Siria (2-1 a Dubai) nelle qualificazioni ai Mondiali 2022. Il 71enne toscano aveva già lasciato la panchina lo scorso gennaio dopo un ko contro l’Iran ma poi ci aveva ripensato a maggio, questa volta ...

Marcello Lippi - la Cina perde 2 a 1 contro la Siria e lui si dimette : “Devo prendermi tutte le responsabilità” : La sconfitta per 2 a 1 contro la Siria ha convinto il ct della Cina, Marcello Lippi, a rassegnare le dimissioni. Nel post partita, l’ex commissario campione del mondo Azzurro ha annunciato che non rimarrà alla guida della nazionale asiatica, dopo la débâcle subita sul campo neutro di Dubai nel match valido per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2022 in Qatar: “So che devo prendermi tutte le responsabilità. Da oggi non sono più il ...