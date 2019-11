Ciclismo | la UCI riesaminerà i campioni dei test antidoping 2016-2017 Nuove analisi dopo

Ciclismo : la Tre Valli Varesine sarà nel circuito UCI ProSeries 2020 : Arriva da Cracovia, in Polonia, la notizia che rasserena notevolmente gli animi di tutti gli appassionati della Tre Valli Varesine. La storica corsa, infatti, è stata ufficialmente inserita nel calendario 2020 del circuito UCI ProSeries, che va a sostituire le prove oggi considerate Hors Categorie. Grande soddisfazione è espressa dal presidente della Società Ciclistica Alfredo Binda, Renzo Oldani: “La Tre Valli prende semplicemente il ...

Ciclismo – Basta distinzioni tra uomini e donne! Bettiol lancia l’appello all’Uci : “spero che si sveglino” : Bettiol pronto per una nuova stagione ricca di spettacolo: le parole del ciclista della EF-Education First alla premiazione del Gonfalone d’argento Giornata speciale oggi per Alberto Bettiol: il ciclista italiano ha ricevuto il Gonfalone d’argento a Firenze per aver brillato al Giro delle Fiandre 2019. A margine dell’evento, il ciclista italiano ha avuto modo di trattare diversi argomenti importanti, primo tra tutti la ...

Ciclismo – L’Uci licenzia Magnè : l’ex pistard accusato di mobbing - “regno del terrore” nei suoi uffici : licenziato Magnè: l’Uci non ha potuto far altro che allontanare l’ex direttore sportivo licenziamento shock all’interno dell’UCI: l’unione ciclista internazionale ha deciso di ‘far fuori’ il ds del Centro mondiale di Ciclismo di Aigle, in Svizzera. Magnè, ex pistard, è accusato di mobbing e pressioni psicologiche verso i dipendenti. L’ex direttore sportivo avrebbe creato addirittura “un ...

Ciclismo su pista - Minsk ospita la prima tappa di CdM del challenge UCI : la lista degli azzurri convocati : La prima prova del challenge UCI inizia oggi con le qualifiche dei quartetti: Consonni, Ganna, Lamon e Plebani tra gli uomini; Alzini, Balsamo, Cavalli, Guazzini e Paternoster tra le donne Archiviati gli Europei Elite con 5 medaglie azzurre, l’Italia della pista continua il suo cammino verso Tokyo 2020 con la prima delle sei prove di Coppa del Mondo del challenge UCI in programma da venerdì 1 a domenica 3 novembre al velodromo di Minsk. ...

Ciclismo su pista - la riapertura del velodromo di Montichiari cruciale verso i Giochi di Tokyo 2020. Tutto fermo a Spresiano : Pian piano la Nazionale Italiana su pista sta ritrovando il velodromo di Montichiari, la casa degli azzurri, che negli ultimi mesi sono stati costretti ad emigrare all’estero per prepararsi in vista degli appuntamenti clou della stagione dopo la chiusura dell’impianto bresciano. A quest’ultimo erano stati posti i sigilli da parte dalla Procura di Brescia nel mese di luglio del 2018 a causa di diverse problematiche strutturali, ...

Ciclismo - Matteo Trentin : “Mi brucia ancora - Pedersen però è stato più forte. Nel 2020 punto agli Europei - ma al Mondiale 2021 ci riprovo” : E’ passato un mese dalla prova in linea dei Mondiali di Ciclismo e da quella domenica rimasta ancora nella testa di tanti sportivi italiani. Anche il principale protagonista ha fatto fatica a cancellare quel momento, quella volata, quel secondo posto che lascia tanto amaro in bocca. Matteo Trentin ha assaporato l’idea di vestire la maglia iridata, finita poi sulle spalle del danese Pedersen. Il ciclista Trentino è stato intervistato ...

Ciclismo : l’UCI ufficializza l’elenco delle squadre World Tour per il 2020. Si aggiunge la Cofidis : Sono state comunicate oggi dall’UCI le squadre di Ciclismo che comporranno il World Tour nel 2020. Si passerà da 18 a 19 compagini, che militeranno nel massimo circuito. Sostanzialmente c’è stata una conferma e l’unica variazione è stata rappresentata dalla Cofidis, Solutions Credits, che ha ricevuto una licenza triennale. La Federazione Internazionale, poi, ha fatto sapere che a partire dal 2023 si tornerà all’assetto a ...

Ciclismo - Ranking UCI (23 ottobre) : Primoz Roglic il miglior ciclista del 2019! Elia Viviani nono - Italia seconda Nazione : Mancano appena quattro giorni al termine ufficiale della stagione di Ciclismo su strada, l’annata si concluderà domenica 27 ottobre con una corsa di terza fascia in Turchia. Sostanzialmente il 2019 è ormai alle spalle, questo è periodo di presentazioni dei prossimi Grandi Giri, di pianificazione dei programmi per la prossima stagione e di chiusura delle classifiche. Al termine del Tour of Guangxi (ultima prova del calendario World Tour ...

Ciclismo - Ranking UCI (14 ottobre) : Primoz Roglic dominatore - Elia Viviani nono. Italia seconda Nazione! : Il Giro di Lombardia ha cambiato alcune posizioni nelle parti alte del Ranking UCI, la graduatoria settimanale stilata dall’Unione Ciclistica Internazionale. La Classica delle Foglie Morte non ha però intaccato il primato dello sloveno Primoz Roglic che si è praticamente assicurato il primo posto al termine della stagione (si devono disputare soltanto alcune corse di secondo piano nella settimana appena incominciata). Il vincitore della ...

Ciclismo - l’UCI intensifica i controlli sul doping tecnologico : troppi cambi di bici in corsa : Il tema del doping resta un’ingombrante ombra sul mondo del Ciclismo e negli ultimi anni i riflettori sono puntati sul cosiddetto doping tecnologico, ovvero quei cambiamenti meccanici illeciti che vanno a migliorare le prestazioni delle bici e di conseguenza anche quelle dei corridori. Come riportato da Tuttobiciweb, l’UCI ha deciso di intensificare i controlli in queste ultime gare della stagione, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni ...