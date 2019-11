Ciclismo | Androni Giocattoli con dieci nuovi corridori | tornano Pacioni e Chirico

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 29 novembre 2019) Con la tradizionale foto di rito davanti al monumento di Marco Pantani a Cesenatico, laha concluso il primo atto ufficiale della nuova stagione. La squadra di Gianni Savio ha passato due giorni nella cittadina romagnola per un primo incontro cone vecchi, tecnici, sponsor e partner tecnici. Dopo una stagione ricca di successi e di risultati prestigiosi, con la vittoria ottenuta da Fausto Masnada nella tappa di San Giovanni Rotondo del Giro d’Italia come ciliegina sulla torta, lacambierà volto per il 2020 avendo lasciato molti big fare il grande salto verso il World Tour., in tre nel World Tour Anche il ciclo mercato che si sta ormai concludendo ha confermato lacome una delle squadre più brave a lanciaretalenti e riportare alla ribaltain difficoltà. Ben tre dei protagonisti della splendida stagione ...

zazoomblog : Ciclismo le formazioni e le rose delle squadre italiane Professional 2020: tutti i corridori dell’Androni Giocattol… - OA_Sport : Ciclismo, le formazioni e le rose delle squadre italiane Professional 2020: tutti i corridori dell’Androni Giocatto… - MatamorosEdwin : RT @CiclismoInter: #LoMásLeído ?? | Androni Giocattoli-Sidermec anuncia su bloque 2020, con cinco latinoamericanos: -