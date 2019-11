Chiude la Libreria del Viaggiatore | Noi | come la Pecora Elettrica di Centocelle

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 29 novembre 2019) È battente la pioggia che fa splendere i sampietrini di Via del Pellegrino, a due passi da Campo de’ Fiori, mentre ci avviciniamo al civico 165 in un pomeriggio romano di fine novembre. La luce è calda e soffusa, i libri hanno l’odore del mondo ed Eleonora, padrona di una casa fatta di storie, ci accoglie sorridente nonostante questi siano giorni difficili. Inizia così il pomeriggio trascorso da HuffPost alladel, uno dei simboli della cultura indipendente di Roma che, il prossimo 31 dicembre, sarà costretto are i battenti dopo quasi trent’anni di attività.Fondata ad inizio anni Novanta e rilevata cinque anni fa da Luigi Politano ed Eleonora Pellegrini, ladovrà lasciare la sua sede senza sapere, almeno per ora, quali saranno le sorti dell’attività e della ricchezza culturale ...

