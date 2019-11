Chi è Ninja – Il gamer più pagato su YouTube

Fonte : gamerbrain

(Di venerdì 29 novembre 2019) Richard Tyler Blevis, conosciuto tra i giocatori come(e precedentementesHyper), è uno deis più pagati per le dirette sulle migliori piattaforme di streaming. E’ nato il 5 Giugno 1991 a Detroit (America) e può essere considerato un giocatore professionista e un Vip nel mondo del web.e una carriera nei videogiochi Il mondo dei videogiochi è stata la sua passione fin da piccolo e questa sua voglia di competizione ha generato quella che oggi è una vera e propria carriera come player professionale. Infatti dopo la laurea ha cominciato ad iscriversi a tornei e a far parte di clan importanti fino ad arrivare a trasmettere in streming le sue partite fornendo commenti e soluzioni. Tutto è partito da Halo 3 nel 2009 dove ha iniziato a far parte di clan come Cloud9, Team Liquid, Renegades e infine ...

ASUKA_NINJA : RT @SuzukiIT: Chi vuole uscire a giocare con la neve?? ?????? Grazie a Gianluca Baroni per le ??! #Suzukiness #consuzukinonsipattina #SUZUKI… - FaetiMarco : Ho questi: meglio 3-5-2 o 4-4-2 e nel caso chi mettere? Ghiglione-Biraghi-Bonucci-Manolas-Theo-Milenkovic-Castagn… - GhibelliM : RT @MasterMEMIS: Chi è l'#innovation #manager? Leggiamolo insieme: -