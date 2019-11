Fonte : corriere

(Di venerdì 29 novembre 2019) Storia della 32 enne anglo-nigeriana che ha annunciato il suoall’Italia e che ha superato diffidenze e barriere grazie alla sua forza di volontà. E a un libro, famosissimo, che le ha dato l’ispirazione per combattere. Come quella volta a Torino, in un negozio

rouges56 : Chi è la calciatrice Eni Aluko. Lo zaino e la «regola del negozio» dietro il suo addio all’Italia - technowombat : Chi è la calciatrice Eni Aluko. Lo zaino e la «regola del negozio» dietro il suo addio all’Italia - Mauro_G64 : RT @daniele_tissone: L' #integrazione passa soprattutto attraverso #cultura e #conoscenza. Non arrendersi mai. È questa la strada per super… -