Che fine ha fatto Atari VCS? Il COO di Atari tra rinvii e promesse

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 29 novembre 2019)ha pubblicato un Q&A con il COO di, Michael Arzt. All'interno si parla di test di qualità, produzione e data di lancio a marzo 2020 per la console retrò. Il Q&A tocca anche leggermente la controversia che circonda il difficile viaggio della console verso la produzione - e apparentemente "nessuna notizia è una buona notizia" per tutti i sostenitori di Indiegogo che si chiedono cosa stia succedendo.Prima di tutto, Arzt conferma che "il prodotto sta procedendo, secondo il programma, verso marzo 2020". Questo consente adcirca quattro mesi per essere ultimata e pronta per la consegna. Il via libera al progetto è iniziato su Indiegogo il 30 giugno 2018, e ha ricevuto £ 2.362.318 in finanziamenti da 11.623 sostenitori.elenca attualmente ilcome in "fase prototipo" nella pagina della sua campagna.La comunicazione, o la sua mancanza, è stata un punto ...

angelomangiante : Nuovi forti scosse in Albania, dopo più di 30 morti e 1.000 feriti. Un incubo senza fine, con la solidarietà dell'… - AccademiaCrusca : NIENTEPOPODIMENO (CHE) In questo caso possiamo dire con certezza chi e quando ha inventato la parola: si tratta del… - NetflixIT : Peccato che Scorsese alla fine abbia deciso di tagliare la parte di #BoJackHorseman in #TheIrishman. -