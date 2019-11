Cetto La Qualunque in Cetto c’è | senzadubbiamente | il film e la recensione

Torna Cetto La Qualunque e diventa re nell’Italia dei sovranisti : Cetto La Qualunque Torna più scorretto, volgare, misogino che mai nel nuovo film di Antonio Albanese, diretto da Giulio Manfredonia, "Cetto c'è, senzadubbiamente", dal 21 novembre nei cinema. Oggi Cetto vive in Germania, dove ha esportato pizza e mafia, ma quando è costretto a Tornare in Italia viene avvicinato da un gruppo di neoborbonici nostalgici che gli propone di diventare sovrano del regno, non delle due Sicilie, ma delle due Calabrie. ...

Cetto La Qualunque presenta la Piattaforma Pilou a Che Tempo Che Fa : Torna sul luogo del delitto Cetto La Qualunque. Il luogo del delitto è quel Che Tempo Che Fa che anni fa (sembrano secoli) lo aveva come ospite fisso: ora siamo su Rai 2 e Cetto riappare per promuovere il suo nuovo film, Cetto c'è, senzadubbiamente, nelle sale dal 21 novembre (e su Cineblog trovate le info). E rivederlo in tv, subito dopo l'intervista (drammatica per il racconto dei nostri tempi) con Gad Lerner, dà quasi il senso della deriva ...