Caso Yara | proiettili sul campo dove è stato ritrovato il corpo | indagano i carabinieri

Omicidio Yara - la difesa di Bossetti vuole riaprire il Caso : “Il dna c’è. Vogliamo superperizia” : Nuova svolta nel caso Yara Gambirasio. I legali di Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo in via definitiva per l'Omicidio della 13enne di Brembate di Sopra, hanno annunciato che richiederanno una superperizia che potrebbe far riaprire il caso: "Il dna c'è, denunciamo una frode processuale"Continua a leggere

Yara Gambirasio - la scomparsa il 26 novembre di 9 anni fa : luci e ombre del Caso Bossetti : Era venerdì 26 novembre 2010 quando si persero le tracce della giovane Yara Gambirasio che era andata in palestra a consegnare uno stereo per una gara che si sarebbe tenuta la domenica successiva. La 13enne di Brembate di Sopra (in provincia di Bergamo) non fece più ritorno a casa da quella sera e venne ritrovata senza vita tre mesi dopo in un campo a Chignolo D'Isola, a circa 10 chilometri di distanza dalla palestra nella quale venne vista ...

Caso Yara - Bossetti dal carcere : “Ergastolo per un errore giudiziario. Non sono un mostro” : Massimo Bossetti ha inviato una lettera a Vittorio Feltri dal carcere di Bergamo, dove sta scontando l'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio: "Il trattamento che la giustizia italiana mi ha riservato è stato scorretto e ha calpestato ogni diritto alla difesa". Affondo contro l'ex ministro della Giustizia, Alfano: "Gridava al mondo che era stato preso l'assassino di Yara, calpestando la Costituzione".Continua a leggere