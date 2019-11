Case | dopo 10 anni prezzi di nuovo su   e gli affitti sono più cari Ecco perché

Case agli stranieri - dopo la gogna social parte l'esposto contro Fratelli d'Italia : L'avvocata Cathy La Torre, promotrice della campagna "Odiare ti costa", presenta una segnalazione al Garante della privacy dopo il video di Marco Lisei e Galeazzo Bignami: "Ora rischiano pesanti sanzioni"

Due cugini stuprano una ragazza dopo la discoteca - l'amico minorenne filma tutto : «Vicini a clan del Casertano» : Due cugini, originari del Casertano, sono stati arrestati ieri dal gip di Milano Anna Magelli per aver violentato una giovane dopo una serata in una discoteca nella zona dell'Idroscalo, nel...

Novara - uccide il fratello a colpi di pistola e poi scappa : dopo qualche ora di fuga si costituisce in Caserma : Ha sparato un colpo di pistola al fratello, uccidendolo sul colpo, e poi è scappato in auto. La sua fuga però è durata solo qualche ora, poi l’uomo si è costituito in caserma. È successo sabato pomeriggio in un appartamento di Trecate, in provincia di Novara: la vittima è Daniele Saporito, di 36 anni, e a sparare è stato il fratello Rosario, di quattro anni più vecchio. All’origine del gesto ci sarebbe stato un litigio tra i due fratelli ...

Casertana muore a 22 anni in ospedale dopo intervento : aperta inchiesta per omicidio colposo : È il giorno dell'autopsia, oggi, sul corpo della ragazza di 22 anni, Maura di Puoti, che è deceduta due notti fa nel reparto di rianimazione dell'ospedale Civile modenese di...

Cosenza - riaperto dopo 14 anni il 'cold Case' di Lisa Gabriele : forse uccisa da poliziotto : dopo ben 14 anni il caso di Lisa Gabriele, la 22enne trovata senza vita in un bosco in provincia di Cosenza il 9 gennaio del 2005, è stato riaperto dalla Procura cosentina. A riferirlo sono diverse testate locali e nazionali, tra le quali in primis La Gazzetta del Sud, che ieri ha riportato la notizia sulle sue pagine. Del "cold case" della Gabriele si era occupata recentemente anche la trasmissione "Chi l'ha Visto?", condotto su Rai 3 da ...

Striscia La Notizia - Morgan dopo lo sfratto : “Dormo in Case in affitto” : Morgan interviene a Striscia La Notizia: ecco dove dorme dopo lo sfratto In estate, come tutti si ricorderanno, Morgan è stato sfrattato da casa sua a Monza per una decisione presa dal Tribunale in quanto non ha pagato gli alimenti a sua figlia Anna Lou. E a distanza di mesi da questo evento, Morgan non ha ancora trovato una fissa dimora. E’ stato lui stesso a rivelarlo stamattina a Valerio Staffelli per Striscia La Notizia. Difatti ...