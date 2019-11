Caruana | premier di Malta verso le dimissioni | crisi di governo dopo inchiesta su omicidio

Omicidio Daphne Caruana Galizia : Muscat pronto a dimettersi da premier : Il primo ministro maltese Joseph Muscat annuncerà le sue dimissioni a breve. Lo riferisce in apertura il Times of Malta, sottolineando che la sua decisione arriva al culmine della crisi politica generata dall’inchiesta sull’ Omicidio di Daphne Caruana Galizia . Muscat stamane ha incontrato il presidente della Repubblica George Vella, al quale - spiega il giornale - potrebbe aver anticipato la sua decisione. È atteso un ...

Omicidio Caruana Galizia : in cella l’ex capo di gabinetto del premier Muscat : Keith Schembri, il braccio destro del premier maltese, ha passato la notte in cella . Fermato anche il dottor Adrian Vella, medico personale del re dei casinò e grande imprenditore Yorgen Fenech

Omicidio Caruana Galizia - in carcere anche l’ex capo di gabinetto del premier : Trema il governo di Malta. Keith Schembri, ex capo di gabinetto del premier Joseph Muscat, è in stato di fermo dopo un interrogatorio nella sede della polizia. Fermato anche il medico personale dell’imprenditore Yorgen Fenech, sospettato di essere il mandante dell’assassinio della giornalista. Si è dimesso anche il ministro del turismo mentre quello dell’Economia si è autospeso