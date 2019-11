Car sharing | Fiat 500 si allarga anche ai Paesi Baltici

"Treni - Car sharing - biciclette. Già in viaggio verso il futuro" : Claudia Maria Terzi La mobilità sostenibile è un obiettivo da perseguire con ancor più convinzione in una realtà, come quella lombarda, fortemente antropizzata e con molti parametri assimilabili a quelli di uno Stato europeo di medie dimensioni, a cominciare dal numero di abitanti. Servono dunque risorse adeguate, che lo Stato centrale non garantisce. Anzi spesso è la Regione a sopperire ai mancati investimenti statali. Mi riferisco ...

ALD Carsharing - Il servizio debutterà anche all'estero : Italia mercato dell'innovazione, anche e soprattutto nel mondo dei servizi automotive. Diversi sono infatti i servizi lanciati nel nostro Paese dai player del settore, come ALD Automotive. Dopo il successo italiano, lazienda del noleggio a lungo termine di Société Génerale ha deciso di esportare il suo progetto di corporate car sharing anche sui mercati di Germania, Spagna, Olanda e Francia (a breve arriverà anche in Danimarca e in Norvegia). ...

Furti in esercizi commerciali - arrestata banda ‘Car sharing’ : Roma – Raggiungevano i loro obiettivi da derubare, tra Prima Porta, La Giustiniana e Labaro a bordo di un’auto di una delle agenzie di car sharing operanti nella Capitale, noleggiata con le generalita’ di ignare persone estranee ai fatti. A smascherare i due ladri e identificare la donna che gli faceva da autista sono stati i Carabinieri della Stazione Roma La Storta a conclusione di una lunga e minuziosa attivita’ ...

Da Mosca a Praga Car sharing in pieno boom - grazie a un italiano : Il Car sharing è in pieno boom in Russia. Mosca è la seconda città al mondo per flotta di auto, dedicate a questo servizio. E c'è un italiano, Vincenzo Trani dietro a questo clamoroso successo e in particolare al successo di Delimobil, la terza società al mondo per numero di veicoli. Ben 3.700.000 clienti, in Russia, nella Repubblica ceca, nella Repubblica di Bielorussia e in Kazakhstan. Trani ha creduto al car sharing quando ancora nessuno ci ...

Bonus mobilità esteso a Car sharing - monopattini e segway : Un pacchetto di proposte di modifica presentato dai partiti della maggioranza chiede di finanziare con l'incentivo alla mobilità sostenibile anche l'acquisto di piccoli mezzi elettrici come segway, hoverboard, e monowheel