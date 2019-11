Canoa velocità | i convocati dell’Italia per raduni e test valutativi Manfredi Rizza

Fonte : oasport

(Di sabato 30 novembre 2019) Sarà un dicembre di inteso lavoro per laitaliana, impegnata traa Sabaudia, Castel Gandolfo e Milano:lavorerà da solo a Sabaudia, mentre a Castel Gandolfo si riuniranno le squadre senior di kayak e canadese. Milano sarà invece la località prescelta per deidella squadra femminile senior del kayak e delle Nazionali Under 23 del kayak, maschile e femminile. Di seguito l’elenco completo dei: Raduno 1-21 dicembre a Sabaudia KAYAK SENIOR MASCHILE AERONAUTICA MILITARE:Raduno 1-21 dicembre Castel Gandolfo KAYAK SENIOR MASCHILE C.S. CARABINIERI: Alessandro GNECCHI S.C. TRINACRIA: Andrea SCHERA, Andrea D. DI LIBERTO GR.SP. FIAMME GIALLE: Luca BECCARO, Giulio DRESSINO, Samuele BURGO, Nicola RIPAMONTI, Mauro CRENNA, Matteo TORNEO, Tommaso FRESCHI CANOTTIERI PADOVA: Matteo CAVESSAGO, Leonardo ...