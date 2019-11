Campidoglio sospende sgombero Casale Alba 2 deciso da Municipio IV

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 29 novembre 2019) Roma – Lodel2, all’interno del Parco di Aguzzano, e’ stato sospeso. A deciderlo la direttrice del Dipartimento Patrimonio del Comune di Roma, Valeria Minniti, che cosi’l’ordinanza didecisa dal IV. Grande la soddisfazione del ‘Forum per la tutela di Aguzzano’, che nell’ultimo anno ha portato avanti la propria battaglia per evitare lodel. A fine ottobre per questo si erano anche resi protagonisti di un blitz durante la seduta del Consiglio del IV“Nella mattinata di ieri 28 novembre- si legge in una nota del Forum- decine di attivisti del Forum per la Tutela del Parco di Aguzzano hanno effetuato un blitz all’assessorato Patrimonio e Politiche Abitative del Comune di Roma per portare all’attenzione dell’assessore Vivarelli la questione ...