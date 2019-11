Cambiamenti climatici | presentazione del nuovo libro di Alessandro Farruggia | in libreria

“Gli italiani - il solare e la green economy” : l’89% è preoccupato dai Cambiamenti climatici e solo il 2% crede nell’azione del Governo a contrasto : È stato presentato oggi il XVII Rapporto “Gli italiani, il solare e la green economy”, realizzato dall’Osservatorio sul solare della Fondazione UniVerde e da Noto Sondaggi, i cui dati sono stati divulgati al convegno “La transizione energetica e la riconversione ecologica per un green New Deal”, organizzato presso l’Auditorium del MAXXI – Museo nazionale delle Arti del XXI secolo con la main partnership di Enel, con la ...

Cambiamenti climatici : il 69% degli italiani crede che sia possibile invertire la tendenza : La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha lanciato oggi la seconda edizione dell’indagine sul clima, condotta in partenariato con la BVA, una società di consulenza specializzata in ricerche di mercato. L’indagine è un indicatore di come i cittadini percepiscono il fenomeno dei Cambiamenti climatici nell’Unione europea, negli Stati Uniti d’America e in Cina. La prima serie di risultati pone l’attenzione su come i cittadini avvertono i ...

Nuovo record dei livelli di gas serra. “Impatti sempre più gravi sui Cambiamenti climatici” : Altro Nuovo record dei livelli di gas serra. È quanto si legge nel bollettino dell’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) pubblicato oggi. Questa tendenza a lungo termine, dicono gli esperti, si traduce in “impatti sempre più gravi dei cambiamenti climatici, con temperature in aumento, condizioni meteo più estreme, stress idrico, innalzamento del livello del mare e perturbazione degli ecosistemi marini e terrestri”. Inoltre ...

Maltempo - WWF : Italia in ginocchio - è solo colpa dei Cambiamenti climatici? : Le piogge intense, fino a 350 millimetri nel savonese, hanno messo di nuovo messo in ginocchio diverse regioni tra il nord e il sud del Paese. Genova per la terza volta in meno di nove anni è sott’acqua (2011, 2014, 2019): i rii Fegino, Ruscarolo, Valpolcevera sono esondati facendo danni e lasciando detriti e fango al loro passaggio. Per fortuna, a differenza del passato, non ci sono state vittime e questo grazie ad un sistema di allerta, ...

Condé Nast annuncia iniziative su scala globale per attuare l'accordo di Parigi sui Cambiamenti climatici : Condé Nast annuncia il suo impegno su scala globale per concretizzare e incoraggiare l’azione in materia di clima. Oggi, Condé Nast si afferma come la prima media company firmataria della Fashion Industry Charter for Climate Action ed è determinata ad impegnarsi in materia di packaging sostenibile, nel rispetto del New Plastics Economy Global Commitment della Ellen MacArthur Foundation. Tramite partnership, nuove iniziative e obiettivi di ...

Cambiamenti climatici - il report che racconta gli effetti : raccolti più scarsi e lavoratori meno produttivi. “Danni alla salute anche in Italia” : Il cambiamento climatico fa danni alla salute. E lo fa anche in modo inaspettato, ad esempio provocando un aumento delle malattie infettive, come il vibrio (colera) o la febbre Dengue. Questo non solo nei paesi non occidentali, ma anche in Italia, dove la capacità delle zanzare di farsi vettori di questo virus è raddoppiata rispetto al 1980. È uno dei dati contenuti nel rapporto “The Lancet Countdown 2019: Tracking Progress on Health and Climate ...

Giornata degli Alberi - WWF : il verde è un alleato fondamentale nella lotta ai Cambiamenti climatici : Venezia sommersa dall’acqua e le alluvioni che hanno messo a dura prova tanta parte dell’Italia dimostrano come i cambiamenti climatici siano oggi una triste e quotidiana realtà: “Gli eventi meteorologici “estremi” che mettono a dura prova il nostro territorio e di cui hanno fatto le spese anche diverse oasi del WWF, come quella del Lago di Burano in Toscana, letteralmente sommersa, sono ormai una realtà con cui confrontarsi e che ormai ...

Cambiamenti climatici - le idee in crowdfunding per migliorare il mondo in cui viviamo : Il crowdfunding che fa bene all’ambiente. Un tema attuale e urgente, visti i sempre più frequenti disastri climatici, oggi a Venezia, domani altrove. È un’emergenza globale con la quale tutti dobbiamo fare i conti. Anche chi la nega.La battaglia planetaria per il clima non passa però solo per gli accordi internazionali, Greta e i Fridays for Future, ma si gioca prima di tutto vicino a noi: in casa, nei quartieri, ...

Arte e Cambiamenti climatici - Franceschini : “Rafforzare i caschi blu della cultura” : Per il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini bisogna realizzare un "action plan" sotto il coordinamento dell'Unesco al fine di salvaguardare il patrimonio culturale messo in pericolo dai cambiamenti climatici. "Il mondo intero deve guardare la tragedia di Venezia, perché Venezia è il mondo. E il suo patrimonio appartiene all’umanità."Continua a leggere

Pokémon Spada e Scudo : presente anche una creatura dedicata ai Cambiamenti climatici? : I cambiamenti climatici fanno capolino anche nel mondo dei Pokémon.Stando a quanto emerso in rete, infatti, in Pokémon Spada e Scudo sarebbe presente una creatura ispirata proprio ad un corallo estintosi per via dei famigerati cambiamenti climatici di cui si parla molto nel nostro, di mondo.Il Pokémon in questione si chiama Corsola, e sarebbe comparso per la prima volta nella seconda generazione, per la precisione in Oro e Argento. Ebbene ci ...

Salute pubblica in Italia e in Europa : gli impatti dei Cambiamenti climatici : Il clima che cambia ha effetti sulla Salute delle persone: interventi e investimenti su mobilità, energie rinnovabili, prevenzione strutture sanitarie ci aiuteranno ad affrontare al meglio questo tema, anche in Italia. Numeri e dettagli nella presentazione Italiana di “The Lancet Countdown 2019: Tracking Progress on Health and Climate Change”, il rapporto annuale che nasce da una collaborazione internazionale e multidisciplinare e fa il punto ...

Cambiamenti climatici - la biologa marina Wcpa : “L’emergenza di Venezia è correlata - nel 2050 non ci saranno più pesci” : “Quello che è accaduto a Venezia è fortemente correlato”. Lo ha affermato la biologa marina Mariasole Bianco, vice Chair della Wcpa (Commissione mondiale sulle aree protette della Iucn-Unione internazionale per la conservazione della natura), parlando al Festival del futuro a Verona. A proposito delle alte maree ha aggiunto: “Il fatto è che questi eventi aumentano di frequenza e intensità: la Basilica di San Marco è stata ...

Venezia si salverà dai Cambiamenti climatici? : (foto: MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images) Il mare si alza e il suolo si abbassa, rendendo le inondazioni sempre più frequenti. È la maledizione di Venezia, considerata tra le città più esposte all’innalzamento dei mari causato dal riscaldamento globale. A dirlo è una pletora di studi scientifici che negli ultimi mesi sono giunti alle medesime conclusioni: il mare si scalda e si gonfia sempre più in fretta, mettendo in grave pericolo isole e ...

Gli altri siti Unesco a rischio per i Cambiamenti climatici in Italia : (foto: Getty Images/Filippo Monteforte) Le immagini di Venezia allagata e la sua laguna, sito patrimonio dell’Unesco, ci fanno interrogare sul futuro di un immenso patrimonio artistico che rischia sempre più seriamente di andare perduto. La relazione fra le gli eventi climatici e questi siti dall’enorme valore storico-culturale sarà un punto da non sottovalutare nel futuro prossimo anche in altri luoghi d’Italia, però. Infatti, secondo uno ...