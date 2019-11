California | stermina la famiglia e col corpo di uno dei figli in auto va dalla polizia

Fonte : fanpage

(Di venerdì 29 novembre 2019) Un uomo di 53 anni è stato arrestatodelladopo averto tutti i membri della sua(la moglie e i tre) nell’arco di una settimana. La tragedia è avvenuta nei pressi della città di Sacramento. Arrestato, Shankar Hangud non ha saputo dare una motivazione al massacro.

ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #California Stermina la famiglia in una settimana e con il corpo di uno dei figli in auto va dalla polizia - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #California Stermina la famiglia in una settimana e con il corpo di uno dei figli in auto va dalla polizia - RassegnaZampa : #California Stermina la famiglia in una settimana e con il corpo di uno dei figli in auto va dalla polizia -