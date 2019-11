Califano | grazie Regione Lazio per fondi Roma-Lido e Roma-Viterbo

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 29 novembre 2019)– “Gli 800 milioni di euro stanziati dallaper lae per lasono una notizia straordinaria. E di questo voglio ringraziare l’assessore regionale Alessandri, l’amministratore unico di Astral Antonio Mallamo e il presidente di Cotral Spa Amalia Colaceci”. “Con questo mega-piano siamo assolutamente certi di risolvere in maniera definitiva l’Odissea di migliaia di pendolari costretti, quotidianamente, a disavventure non degne di una Capitale mondiale. La strada, per carita’, e’ ancora lunga. Iniziamo oggi a mettere mano a un problema intricato e per nulla semplice da sbrogliare”. “Ma sono straconvinta che da qui alla fine del mandato della giunta regionale, nel 2022, riconsegneremo ae a tutti i pendolari che ne usufruiscono, una linea finalmente meritevole di questo nome”. ...

