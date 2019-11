Calcio | Ranking FIFA | l’Italia sale al 13° posto | in vetta il Belgio

Calcio - Europei 2020 : chi affronterà l’Italia nel girone? Il ranking degli azzurri e i possibili accoppiamenti : chi evitare e in chi sperare : L’Italia sarà testa di serie nel sorteggio degli Europei 2020 di Calcio che si disputerà sabato 30 novembre (ore 18.00) a Bucarest, nella capitale della Romania si conoscerà il destino della nostra Nazionale nella prossima rassegna continentale in programma dal 12 giugno al 12 luglio. Gli azzurri hanno letteralmente dominato il proprio girone di qualificazione chiudendo a punteggio pieno grazie a ben dieci vittorie consecutive, undici ...

Calcio - Ranking UEFA per Nazioni : l’Italia scivola al quarto posto scavalcata dalla Germania. Spagna al comando : L’Italia perde una posizione nel Ranking UEFA per Nazioni e scivola al quarto posto co 59,796 punti. Stiamo parlando della graduatoria continentale che prende in considerazione i risultati delle squadre di club impegnati nelle competizioni europee, i risultati della seconda giornata della Champions League non sono stati esaltanti (vittorie della Juventus, pareggio del Napoli, sconfitte di Inter e Atalanta) e così l’Italia è stata ...